Запровадження накопичувальних пенсій в Україні передбачає, що українці будуть додатково віддавати до 10% зарплати на другий рівень пенсійного забезпечення.
Дивися повний текст Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 17:13
Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні.
Додано: Пон 08 кві, 2019 18:38
Re: Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Украї
Так рэХформы нынешних керманычей по сути калька с того что делает страна - агрессор. Смотришь на них и видишь что будет скоро у нас. Мы с керманычами как бы идем в ЕС вместе.. но только они дорогой через офшоры, а мы через рф...
PS Со всего этого я понял если на выборах останется нынешний главкерманыч (тот что не агХент кремля), то с нас начнут снимать еше +10% от зарплаты и отдавать их в какие то фонды которые тупо загонят все в офшорки а потом на наши же деньги понакупают ОВГЗ, настроят СЭС по "Зеленым тарифам" .. в общем --"деньги должны работать"...
Додано: Пон 08 кві, 2019 21:12
Re: Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Украї
Агент или не агент то еще вилами на воде писано.. а то що сейчас сидит "конец стране привет офшоры" то факт доказанный.
Вы так говорите как будто у нас есть выбор.. ГУЛАГ тоже "непопулярен" был.. но увы.. в общем нас с вами в случае победы НЕ агента ждет минус 10% из кармана... просто гопота какая то они.. печалька.
PS А если вспомнить что нынешние реХформаторы наобещали.. поднятие цены весной на газ, скачок цен к лету на электроэнергию с введением РАБ- тарифов, рост цен на газ но уже осенью.. минус 10% на принудительные отчисления в офшоры.. э пардон частным пенсионным фондам.. это не печалька уже а тоска полная..
|