Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні

Додано: Пон 08 кві, 2019 18:38

qwertyIT написав: В россии уже успели такое ввести, разворовать накопления и отменить В россии уже успели такое ввести, разворовать накопления и отменить

Так рэХформы нынешних керманычей по сути калька с того что делает страна - агрессор. Смотришь на них и видишь что будет скоро у нас. Мы с керманычами как бы идем в ЕС вместе.. но только они дорогой через офшоры, а мы через рф...PS Со всего этого я понял если на выборах останется нынешний главкерманыч (тот что не агХент кремля), то с нас начнут снимать еше +10% от зарплаты и отдавать их в какие то фонды которые тупо загонят все в офшорки а потом на наши же деньги понакупают ОВГЗ, настроят СЭС по "Зеленым тарифам" .. в общем --"деньги должны работать"...