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Експерт розповіла деталі
пенсійного нововведення в Україні

Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 17:13

Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження накопичувальних пенсій в Україні передбачає, що українці будуть додатково віддавати до 10% зарплати на другий рівень пенсійного забезпечення.

Дивися повний текст Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 17:13

В россии уже успели такое ввести, разворовать накопления и отменить
qwertyIT
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:38

Re: Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Украї

  qwertyIT написав:В россии уже успели такое ввести, разворовать накопления и отменить
Так рэХформы нынешних керманычей по сути калька с того что делает страна - агрессор. Смотришь на них и видишь что будет скоро у нас. Мы с керманычами как бы идем в ЕС вместе.. но только они дорогой через офшоры, а мы через рф...
PS Со всего этого я понял если на выборах останется нынешний главкерманыч (тот что не агХент кремля), то с нас начнут снимать еше +10% от зарплаты и отдавать их в какие то фонды которые тупо загонят все в офшорки а потом на наши же деньги понакупают ОВГЗ, настроят СЭС по "Зеленым тарифам" .. в общем --"деньги должны работать"...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:46

Не, лучше чтобы был агент кремля! Мля-я!
vajnagi
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 20:29

Непопулярно все это будет...
rytton
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 21:12

Re: Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Украї

  vajnagi написав:Не, лучше чтобы был агент кремля! Мля-я!
Агент или не агент то еще вилами на воде писано.. а то що сейчас сидит "конец стране привет офшоры" то факт доказанный.
  rytton написав:Непопулярно все это будет...
Вы так говорите как будто у нас есть выбор.. ГУЛАГ тоже "непопулярен" был.. но увы.. в общем нас с вами в случае победы НЕ агента ждет минус 10% из кармана... просто гопота какая то они.. печалька.
PS А если вспомнить что нынешние реХформаторы наобещали.. поднятие цены весной на газ, скачок цен к лету на электроэнергию с введением РАБ- тарифов, рост цен на газ но уже осенью.. минус 10% на принудительные отчисления в офшоры.. э пардон частным пенсионным фондам.. это не печалька уже а тоска полная..
Джон
 
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