Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні

Просто не работать, тогда и не прийдется платить. Или работать в темную (серую).. Печально.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 кві, 2019 19:51
Додано: Пон 08 лип, 2019 07:58
Если не видите разницы между "право собственности" и "могут распоряжаться" - что Вы вообще тут делаете?!?
Цитата из федерального закона 111-ФЗ рашки. Статья 5:
"Средства пенсионных накоплений являются собственностью Российской Федерации..."
Перечитайте мой пост внимательно. Я ВСЁ увязал на "право собственности". И это ключевое отличие системы НПФ Украины и рашки. Потому в рашке работник всего лишь ОДНО ИЗ ЛИЦ, влияющих и "распоряжающихся" пенсионными накоплениями, причем с жестко прописанными ограниченными правами ввиду отсутствия права собственности. А в Украине - работник ЕДИНСТВЕННОЕ лицо, влияющее и распоряжающееся и ему глобальные права собственности только чутка ограничили. Компренде?
|