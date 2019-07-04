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Експерт розповіла деталі
пенсійного нововведення в Україні

Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 19:51

  Scotch написав:Интересно,что даже МВФ против такого варианта.Понимают,что всё будет разворовано?Интересно,что нельзя отказаться,прямо как в мафии...

Просто не работать, тогда и не прийдется платить. Или работать в темную (серую).. Печально.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 07:58

  Аудитор написав:
  sergo01101 написав:1. Система негосударственных фондов в Украине работает совершенно не по той модели, по которой работает в рашке - там средства, уплачиваемые работодателями НЕ принадлежат гражданам. Т.е. в любой момент гражданин может лишиться всех средств в НПФ решением работодателя.


Это не правда. В России распоряжаться пенсионными накоплениями может только работник.

  sergo01101 написав: В украинских НПФ средства СРАЗУ принадлежат гражданину и он имеет право в любой момент перевести их в любой другой НПФ на свой выбор.


Точно также и в России.


Если не видите разницы между "право собственности" и "могут распоряжаться" - что Вы вообще тут делаете?!?

Цитата из федерального закона 111-ФЗ рашки. Статья 5:
"Средства пенсионных накоплений являются собственностью Российской Федерации..."

Перечитайте мой пост внимательно. Я ВСЁ увязал на "право собственности". И это ключевое отличие системы НПФ Украины и рашки. Потому в рашке работник всего лишь ОДНО ИЗ ЛИЦ, влияющих и "распоряжающихся" пенсионными накоплениями, причем с жестко прописанными ограниченными правами ввиду отсутствия права собственности. А в Украине - работник ЕДИНСТВЕННОЕ лицо, влияющее и распоряжающееся и ему глобальные права собственности только чутка ограничили. Компренде?
sergo01101
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