Відпочинок в Україні

Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Ірина_ Ни разу не слышал, чтобы отпуск в Украине называли в разы дешевле, чем зарубежом. Все знакомые, которые отдыхали в Европе, Турции, Египте - все поголовно говорили, что альтернативы в Украине дороже
Подорож до Вінниці

Вітаю, планую з сестрою поїхати на тиждень до Вінниці. Далеко їхати не можу бо робота може повернути мене до міста у будь-який момент. порадьте будьласка цікаві місця у Вінниці куди можна було б сходити. Може музеї чи картинні галереї. Буду вдячна за допомогу.
Літо у розпалі, а отже час подумати, де провести свою відпустку чи просто відпочити кілька днів від буденності. Попри війну в Україні залишається чимало локацій для відпочинку. І сьогодні ми розповідаємо про Карпати та гірський відпочинок влітку.

00:00 Вступ
01:01 Похід у гори - сходження на Говерлу
01:50 Мальовничий Хом'як - складно, але фантастично
02:41 Відпочинок у Буковелі
04:30 Озеро молодості - не море, але купатися можна
04:30 Сільський відпочинок у Карпатах
05:26 Відпочинок у Яремче
06:33 Милуватися Карпатами на всі 100: відпочинок у селах Дземброня чи Ясіня
06:59 Романтичний туризм і мальовничі озера Карпат
08:08 Скільки коштує доїхати до Карпат
ВИБУХОВА Одеса! Як БЕЗПЕЧНО відпочити на морі в Україні?


Вже екватор літа, а отже розпал відпусток. І у цьому відео ми зібрали варіанти для відпочинку в Україні на морі. І звісно ж, розповімо, скільки це коштуватиме.

00:00 Особливості морського відпочинку в Україні - обмеження через війну
00:46 Міни у воді! Будьте обережні!!! Перелік безпечних пляжів в Одесі та області
01:54 Огляд пляжів Одеси / Ціни на послуги
03:11 Де розміститися в Одесі? Вибір житла на будь-який смак. Ціни на проживання
05:28 Які ціни на харчування в Одесі
05:54 Не лише море! Цікаві локації для туристів в Одесі
07:09 Відпочинок на Одещині: ціни у Затоці та інших курортах
08:44 Як добратися до Одеси: скільки коштують квитки
09:50 Скільки вартує відпочинок в Одесі для сім'ї на трьох осіб. Наш розрахунок
я була в Яремче, мені приємно було дихати свіжим повітрям, воно особливе в горах, хотіла б туди повернутися, але поки робота
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Поїздки, відпочинок, туризм 1 ... 12, 13, 14
ТупУм » Вів 22 кві, 2014 09:55
136 179976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2026 18:47
larisavovk
Відпочинок та фестивалі Закарпаття у вересні 2017
Пчёлка » Пон 14 сер, 2017 09:44
4 46900
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 11:12
Сологубов Петр
Культурний відпочинок в Закарпатті у лютому 2017
Пчёлка » П'ят 10 лют, 2017 15:11
2 42544
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 10:09
tvorgin

