Відпочинок в Україні

Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:24
Ірина_ Ни разу не слышал, чтобы отпуск в Украине называли в разы дешевле, чем зарубежом. Все знакомые, которые отдыхали в Европе, Турции, Египте - все поголовно говорили, что альтернативы в Украине дороже
Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:06
Подорож до Вінниці
Вітаю, планую з сестрою поїхати на тиждень до Вінниці. Далеко їхати не можу бо робота може повернути мене до міста у будь-який момент. порадьте будьласка цікаві місця у Вінниці куди можна було б сходити. Може музеї чи картинні галереї. Буду вдячна за допомогу.
Додано: Чет 03 лип, 2025 07:51
Літо у розпалі, а отже час подумати, де провести свою відпустку чи просто відпочити кілька днів від буденності. Попри війну в Україні залишається чимало локацій для відпочинку. І сьогодні ми розповідаємо про Карпати та гірський відпочинок влітку.
00:00 Вступ
01:01 Похід у гори - сходження на Говерлу
01:50 Мальовничий Хом'як - складно, але фантастично
02:41 Відпочинок у Буковелі
04:30 Озеро молодості - не море, але купатися можна
04:30 Сільський відпочинок у Карпатах
05:26 Відпочинок у Яремче
06:33 Милуватися Карпатами на всі 100: відпочинок у селах Дземброня чи Ясіня
06:59 Романтичний туризм і мальовничі озера Карпат
08:08 Скільки коштує доїхати до Карпат
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:05
ВИБУХОВА Одеса! Як БЕЗПЕЧНО відпочити на морі в Україні?
Вже екватор літа, а отже розпал відпусток. І у цьому відео ми зібрали варіанти для відпочинку в Україні на морі. І звісно ж, розповімо, скільки це коштуватиме.
00:00 Особливості морського відпочинку в Україні - обмеження через війну
00:46 Міни у воді! Будьте обережні!!! Перелік безпечних пляжів в Одесі та області
01:54 Огляд пляжів Одеси / Ціни на послуги
03:11 Де розміститися в Одесі? Вибір житла на будь-який смак. Ціни на проживання
05:28 Які ціни на харчування в Одесі
05:54 Не лише море! Цікаві локації для туристів в Одесі
07:09 Відпочинок на Одещині: ціни у Затоці та інших курортах
08:44 Як добратися до Одеси: скільки коштують квитки
09:50 Скільки вартує відпочинок в Одесі для сім'ї на трьох осіб. Наш розрахунок
Додано: Чет 05 бер, 2026 18:48
я була в Яремче, мені приємно було дихати свіжим повітрям, воно особливе в горах, хотіла б туди повернутися, але поки робота
