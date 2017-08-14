Поїздки, відпочинок, туризм

|
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:44
Додано: Пон 29 вер, 2025 10:33
Як знайти тимчасове житло за кордонорм?
Можливо хтось мав досвід чи має знайомих, хто здає житло.
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:43
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення
Найдешевші туристичні сезони для мандрів Європою
Додано: Суб 28 лют, 2026 20:24
мене цікавить досвід українців за кордоном, а саме в Ісландії, будь ласка, скажіть, як ви там перебуваєте, і чи варто вибирати цю країну для подальшого проживання
Додано: Пон 02 бер, 2026 13:32
larisavovk рекомендую звернути Вашу увагу на гілку форуму Еміграція, заробітчанство, де учасники діляться досвідом життя за кордоном. Там багато практичних відповідей про побут, роботу, адаптацію та документи. Думаю, Ви знайдете чимало корисної інформації.
