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Минсоцполитики объяснили,
откуда берутся субсидии на...

Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 09:17

Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабинет Министров Украины планирует на государственном уровне ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию.

Дивися повний текст Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии на коммуналку по 20 тысяч.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 09:17

абсурд!!!!!!!!!!!!!!
ДАЖЕ ПРИ ТАРИФЕ 4255 КАКОЕ ЖЕ ПОМЕЩЕНИЕ НУЖНО ОТАПЛИВАТЬ ДЛЯ РАСХОДА 6 ГКАЛ.
isichkar2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 09:31

Трэш какой-то, 336 грн за квадратный метр плюс конская субсидия за это, такое чувство, что всё напоминает в ЖКХ сумасшедший дом
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 09:45

  isichkar2 написав:абсурд!!!!!!!!!!!!!!
ДАЖЕ ПРИ ТАРИФЕ 4255 КАКОЕ ЖЕ ПОМЕЩЕНИЕ НУЖНО ОТАПЛИВАТЬ ДЛЯ РАСХОДА 6 ГКАЛ.

Метров 250 квадратных.
Вжарим томосом по автокефалии
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