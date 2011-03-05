Кабинет Министров Украины планирует на государственном уровне ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию.
Дивися повний текст Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии на коммуналку по 20 тысяч.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 09:17
Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии на коммуналку по 20 тысяч.
Додано: Сер 10 кві, 2019 09:17
абсурд!!!!!!!!!!!!!!
ДАЖЕ ПРИ ТАРИФЕ 4255 КАКОЕ ЖЕ ПОМЕЩЕНИЕ НУЖНО ОТАПЛИВАТЬ ДЛЯ РАСХОДА 6 ГКАЛ.
Додано: Сер 10 кві, 2019 09:31
Трэш какой-то, 336 грн за квадратный метр плюс конская субсидия за это, такое чувство, что всё напоминает в ЖКХ сумасшедший дом
Додано: Сер 10 кві, 2019 09:45
Метров 250 квадратных.
Вжарим томосом по автокефалии
|