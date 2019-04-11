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СБ: в Україні значно скоротилася
кількість бідних людей

СБ: в Україні значно скоротилася кількість бідних людей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 12:04

СБ: в Україні значно скоротилася кількість бідних людей

Пропонуємо до обговорення:
Кількість бідних людей в Україні з 2014 по 2017 рік скоротилася з 8,6 % до 2,4 %.

Дивися повний текст СБ: в Україні значно скоротилася кількість бідних людей.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 12:22

Количество бедных людей в Украине с 2014 по 2017 год сократилось с 8,6 % до 2,4 %.

Перед выборами еще не то могут написать. По моим наблюдениям - с точностью до наоборот. За что и пострадает Порошенко.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 12:33

Re: СБ: в Україні значно скоротилася кількість бідних людей

Зради малувато
megabrualdeath
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