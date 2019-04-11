Кількість бідних людей в Україні з 2014 по 2017 рік скоротилася з 8,6 % до 2,4 %.
Дивися повний текст СБ: в Україні значно скоротилася кількість бідних людей.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 12:04
СБ: в Україні значно скоротилася кількість бідних людей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБ: в Україні значно скоротилася кількість бідних людей.
Додано: Пон 15 кві, 2019 12:22
Перед выборами еще не то могут написать. По моим наблюдениям - с точностью до наоборот. За что и пострадает Порошенко.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
Додано: Пон 15 кві, 2019 12:33
Re: СБ: в Україні значно скоротилася кількість бідних людей
Зради малувато
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