Кого саме каратимуть і за що можуть позбавити водійських прав
Дивися повний текст Юрист розповів, що чекає на власників авто на \"єврономерах\" після 25 травня.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 15:56
Юрист розповів, що чекає на власників авто на...
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Дивися повний текст Юрист розповів, що чекає на власників авто на \"єврономерах\" після 25 травня.
Додано: Пон 15 кві, 2019 16:30
andreylitvyn
еврономера - это обычная контрабанда. во всех странах мира ее изымают и за нее сажают. что с тобой не так?
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