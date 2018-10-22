RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Юрист розповів, що чекає
на власників авто на...

Юрист розповів, що чекає на власників авто на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:56

Юрист розповів, що чекає на власників авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Кого саме каратимуть і за що можуть позбавити водійських прав

Дивися повний текст Юрист розповів, що чекає на власників авто на \"єврономерах\" після 25 травня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88405
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 16:29

куда нужно идти чтобы сдать авто добровольно?
ASAN
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 02.10.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 16:30

andreylitvyn
еврономера - это обычная контрабанда. во всех странах мира ее изымают и за нее сажают. что с тобой не так?
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розенко розповів, що буде далі з підвищенням пенсій 1, 2
R2 » Чет 11 кві, 2019 11:27
18 694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2019 13:54
Puente
Закони про авто на "єврономерах" набули чинності 1, 2
R2 » Пон 26 лис, 2018 13:15
10 802
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2019 11:16
vitaliks
У яких випадках можна оскаржити заповіт, - юрист
R2 » Пон 22 жов, 2018 10:36
2 515
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2019 13:59
jastbond

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.