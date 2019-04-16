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Нафтогаз продовжує перемовини
щодо співпраці з...

Нафтогаз продовжує перемовини щодо співпраці з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:07

Нафтогаз продовжує перемовини щодо співпраці з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Дивися повний текст Нафтогаз продовжує перемовини щодо співпраці з китайською Sinosure.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:07

фонарь, не дадут. Компания со смутными перспективами, которую то ли будут делить, то ли не будут, то ли уволят руководство, то ли отправят к маме
китайцы таким не подают
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