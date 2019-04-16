Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.
Дивися повний текст Нафтогаз продовжує перемовини щодо співпраці з китайською Sinosure.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:07
Нафтогаз продовжує перемовини щодо співпраці з...
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Дивися повний текст Нафтогаз продовжує перемовини щодо співпраці з китайською Sinosure.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:07
фонарь, не дадут. Компания со смутными перспективами, которую то ли будут делить, то ли не будут, то ли уволят руководство, то ли отправят к маме
китайцы таким не подают
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