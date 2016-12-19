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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 14:07
Решение суда по ПриватБанку. Что дальше?
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С ув.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 14:24
Re: Решение суда по ПриватБанку. Что дальше?
Супер. Спасибо. Отправил тёще
Но, я долго соображал, шо не так в этом видео
Понял, вам не хватает подставки под мабилу
... делайте хоть что-нибудь!
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