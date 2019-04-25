Ещё можно принять закон об ответственности за идиотизм (уверен, население не поддержит).
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Додано: Сер 24 кві, 2019 07:12
Re: У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією
Додано: Сер 24 кві, 2019 09:04
Не можна такий закон приймати. Бо під його дію підпаде 75% українців. І їм це не сподобається.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 24 кві, 2019 10:32
стесняюсь спросить - откуда такие цифры? и себя вы конечно относите к оставшимся 25%? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Сер 24 кві, 2019 10:39
hno3, в Китае регулярно стреляют проворовавшихся чиновников. И что - коррупцию победили? Правильно выше сказали про неотвратимость наказания. а то ведь полиционеры тоже люди и как-то неохота попасть на расстрельную статью из-за ошибки или злого умысла судьи/прокурора/полицейского.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:20
Но ведь через лавку Зеленского было украдено используя Приватбанк 41 млн.долларов, а это почти 1,1млрд.грн. нынче.Как быть с этой ситуацией.А всего через Приват банк Коломойским было украдено используя фиктивную задолженность 5,5млрд.долл,что нынче составляет 145 миллиардов гривень.Похоже нашлись истинные мародеры.Я скидывался деньгами через Приватбанк на Армию,а они его опустошали в это время...
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:51
Просто сумно і страшно за майбутнє України з таким "електоратом".
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:51
Держитесь.Стресс очень хорошо заедать шоколадом. Но если убрать изображение и оставить звук, то очень много правды говорит тётя.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:53
А вы где-то рядом со свечкой стояли и видели 41 лям улетающий? А вдруг там было 42? Но педро вам про это не сказал. Поэтому 41 так 41.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:54
Re: У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією
Откуда 25 процентов, правильное округление 24 процента, и тут порохоботы пытаются обдурить.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:03
Там даже и до 24 не дотягивает. А если отмести психбольницы, тюрьмы и так далее, то думаю и к 15 опять откатится.
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