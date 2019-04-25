Рада ухвалила "мовний закон"
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:54
Не плутайте комерцію з офіційним.
Ось сайт президента України
https://www.president.gov.ua
- укр, рос, анг
Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php
- щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz
- де тут російська? і німецької я не бачу.
Російська мова має особливі права в Україні і це потрібно виправляти.
andrijk777
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:54
Бо в тих установах російськомовних клиєнтів нема, усе логічно.
А ось сайт уряду Канади двомовний:
- англійська -
https://www.canada.ca/en.html
- французька -
https://www.canada.ca/fr.html
Російська мова має особливі права в Україні
і це потрібно виправляти
Кому це потрібно? Мешканцям східних регіонів України, які російською спілкуються? Чи мешканцям західних областей, яких ніхто російскьою спілкуватись не примушує?
Кому?
katso
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