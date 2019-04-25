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andrijk777 написав:Це потрібно людям, бо вони обрали ВР, яка більшістю проголосувала за цей закон.
Уровень доверия к этой Раде у населения по разным опросам от 4 до 8 процентов. Поэтому странно звучит пассаж, что Рада делает то, что надо людям. Людям надо другая Рада, которая отвечала бы их интересам. Много решений старой Рады будет или отменено, или видоизменено новым составом.
Ви чомусь думаєте , схоже , що тут на форумі зібралася така собі репрезентативна спільнота , аналогічна всій Україні ... Це категорично не так - що добре видно по будь-якій "голосувалці" . Так що оця суперечка абсолютно ні до чого . Більше того - це все вже тягнеться купу років - і переливається туди-сюди . Для чого ? Російськомовні чомусь ну зовсім не бачать засилля російської скрізь - типу це такий собі "ринок" . По-простому - навіть більшість сайтів російськомовні - і кнопки з українською версією чомусь немає . Не потрібна ? Чи такий собі "інтернаціоналізм" ? І поки що не почув - в якому місці конкреного російськомовного "українця" цей закон десь обмежує ? На роботі мусить говорити ? Так і Янукович вивчив більш-менш і офіційно говорив .
andrijk777 написав:Це потрібно людям, бо вони обрали ВР, яка більшістю проголосувала за цей закон. Все, як в нормальній демократичній державі. А ви краще давайте ляпаси своєму тоталітарному лідеру, без якого Дума навіть пукнути не може. І чого це ви на українську перейшли? Підгоряє в одному місті?
Це потрібно людям
Каким людям? В Украине 24 области, из них украиноязычных от силы 8 областей, может чуть больше. Остальные регионы с преобладающим русским языком или 50/50. Так что расписываться за людей не надо. Мова нужна националистам.Нормы закона противоречат ст.10 Конституции Украины, а поэтому выполняться и соблюдаться не должны.Обсуждать идиотские инициативы ВР смысла нет. П.С. Мысли вслух.На украинском, слово подгорает будет звучать и писаться, как - підгорає,через "а, а місто в укранском языке - это город,в данном случае наверное необходимо писать "місце" -место, в значении определенного пространства. П.С. И эти люди будут учить других украинскому языку.
Puente написав:По-простому - навіть більшість сайтів російськомовні - і кнопки з українською версією чомусь немає . Не потрібна ? Чи такий собі "інтернаціоналізм"
І не те і не інше. Треба розуміти суть бізнесу - знайти ключик до клієнта І один з ключиків - це рідна мова клієнта. Я дуже здивуюсь якщо власники сайтів не будуть рахувати натиски кнопок "ru" та "ua" з метою зрозуміти якої версії надавати більш пільну увагу. Якщо на одному сайті "ua" не натискають - нашо робити "ua" на іншому? Тільки для того щоб дотриматись цієї безглуздої норми?
Інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою.
andrijk777 написав:Це потрібно людям, бо вони обрали ВР, яка більшістю проголосувала за цей закон.
Уровень доверия к этой Раде у населения по разным опросам от 4 до 8 процентов. Поэтому странно звучит пассаж, что Рада делает то, что надо людям. Людям надо другая Рада, которая отвечала бы их интересам. Много решений старой Рады будет или отменено, или видоизменено новым составом.
А що є в світі держави, які живуть по "разным опросам по доверию"? Я таких держав не знаю. А якщо дійсно "от 4 до 8 процентов", то я не бачу мітингів і демонстрацій людей? Я вже мовчу про майдани. Чому ви не виходите не вулицю. На дивані тепліше, напевно. "Много решений старой Рады будет или отменено" - наївний
katso написав:Треба розуміти суть бізнесу - знайти ключик до клієнта І один з ключиків - це рідна мова клієнта. Я дуже здивуюсь якщо власники сайтів не будуть рахувати натиски кнопок "ru" та "ua" з метою зрозуміти якої версії надавати більш пільну увагу. Якщо на одному сайті "ua" не натискають - нашо робити "ua" на іншому? Тільки для того щоб дотриматись цієї безглуздої норми?
Типова риторика кремлебота. А коли Росія 300 років знищували українську культуру і мову, вони чомусь за "клієнтів" не думали. Причому використовували репресивні методи(вбивства, тюрми, залякування). Тому кнопка "ua" повинна бути в примусовому порядку. Не хоч - "чемодан-вокзал-Росія".
ЛАД написав:И ещё. У нас сегодня реально двуязычная страна. В смысле, что подавляющее большинство уже достаточно свободно владеет 2 языками.
Ага, конечно.
То-то в 2014-м некоторые стонали, что не знают украинского и их корежит его использовать.
Вот же обманывает)) журналист 5-года канала: https://www.depo.ua/ukr/war/viyskoviy-z ... 2016110000 Більше половини військових в українських окопах розмовляють російською, при потребі переходячи на українську. Наші люди – двомовні. І це чудово. Хай наші діти будуть тримовними, користуючись ще й англійською у повсякденному житті.
Понятно, что те, кто сидят в украинских окопах, в основном двуязычные. А вот те, кто их обстреливает...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.