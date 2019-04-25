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Рада відтермінувала введення
штрафів за порушення...

Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:04

  shapo написав:Чомусь ніхто не згадує Ірландію з її 2-мя офіційними мовами, в т.ч. мова окупантів проти яких Ірландія боролася серйозніше України - англійська.

І що показує цей ваш приклад? Багато в Ірландії спілкуються ірландською мовою?
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:43

Re: Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

Ви зовсім не ті приклади наводите ... Краще подивіться і почитайте про Австрію . Насправді там після другої світової неоднозначне ставлення до Німеччини . Але ж і одні і інші нібито - етнічні німці і мова одна ...
Puente
 
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