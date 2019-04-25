І що показує цей ваш приклад? Багато в Ірландії спілкуються ірландською мовою?
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Додано: Вів 07 тра, 2019 08:04
Додано: Вів 07 тра, 2019 08:43
Re: Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
Ви зовсім не ті приклади наводите ... Краще подивіться і почитайте про Австрію . Насправді там після другої світової неоднозначне ставлення до Німеччини . Але ж і одні і інші нібито - етнічні німці і мова одна ...
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