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Рада відмовилась забороняти
встановлення домашніх...

Рада відмовилась забороняти встановлення домашніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:31

Рада відмовилась забороняти встановлення домашніх...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в ході розгляду законопроекту про "зелені" аукціони у другому читанні відхилила правку щодо заборони встановлювати домашні сонячні електростанції на землі.

Дивися повний текст Рада відмовилась забороняти встановлення домашніх сонячних електростанцій на землі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:31

Дайте свободу, хватит ограничивать
cia
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:45

Как это "відмовилась"?
Запретили!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 00:44

Да, информация в статье неточная. Все-таки запретили.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:23

Реально кто то под кайфом статью писал.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:34

  Igorten написав:Реально кто то под кайфом статью писал.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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