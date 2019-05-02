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Українцям обмежили перехід на
бойлери та автономне опалення

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:13

Re: пустое

  ruvex написав:Зачем развивать что-то, строить заводы? Можно просто пилить

Для развития одних денег и даже желания не достаточно.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:16

  sal написав:
  ruvex написав:Зачем развивать что-то, строить заводы? Можно просто пилить

Для развития одних денег и даже желания не достаточно.

Это тонкий троллинг в поддержку распила?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:24

Вся эта ситуация, друзья, напоминает сказку про Чипполиино.
Я думаю все помнят чем она закончилась.
Только в этот раз может быть не по-нарошку, а по настоящему
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:27

Склоняюсь к мысли забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально. У меня сосед сдает годами квартиры иностранным студентам,долги только по воде 23000,и не парится вообще. Будут сильно бегать-ну заплатит. А вот если спишут-тем,кто платил будет более чем обидно.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:30

  sal написав:
  ygn написав:беспредел! Какая мне разница, сколько человек в доме хотят отключиться? Я не хочу пользоваться их услугой и все, неважно по какой причине. А раз заставляют пользоваться, и чтобы платил за это огромные деньги, то это нарушение моих прав. Хочу отметить

Еще скажите, что законы природы - беспредел.
Сейчас есть разница, сколько человек в доме хотят отключиться от централи.
Чем больше потребителей, тем услуга дешевле.

А если нет услуги, той же горячей воды, какая может быть абонплата?
Законы природы здесь не причем, с таким же успехом можно прикрутить оплату исходя из законов природы за транспорт, он ведь ездит, значит плати абонку, не важно что не пользуешься - возможность то есть. В конечном итоге за суслика, которого не видишь.
Все эти гнилые постулаты которые были приняты, не имеют никакой здравой логики, кроме тупой жадности и делания денег из ничего.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:32

Re: очень просто

  ruvex написав:троллинг в поддержку распила?

нет. элементарное объяснение, почему ничего не делается - это же надо напрягаться! делать
А можно просто купить то, что уже сделано! сейчас и делать ничего не надо - айфоны, параходы, мерседесы, тепловозы и т.д. и т.п. и даже б/у трамваи
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:32

  LuckyG написав:Склоняюсь к мысли забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально. У меня сосед сдает годами квартиры иностранным студентам,долги только по воде 23000,и не парится вообще. Будут сильно бегать-ну заплатит. А вот если спишут-тем,кто платил будет более чем обидно.

В 90-х многим списали, а многие расплатились суммами с пропавших вкладов в Ощаде.
Отец у меня тогда платил сам, в результате все как написали.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:33

Re: мысли о стране

  LuckyG написав:забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально.

А дальше что? новые долги и реструкт...
богатая страна
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:34

  sal написав:
  ruvex написав:троллинг в поддержку распила?

нет. элементарное объяснение, почему ничего не делается - это же надо напрягаться! делать
А можно просто купить то, что уже сделано! сейчас и делать ничего не надо - айфоны, параходы, мерседесы, тепловозы и т.д. и т.п. и даже б/у трамваи

Все верно. Согласен.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:35

  sal написав:
  LuckyG написав:забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально.

А дальше что? новые долги и реструкт...
богатая страна

Дальше приведение в норму тарифов с доходами. Сейчас в прожиточный минимум не заложен не один тариф. Это нонсенс.
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ruvex
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