Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:13
ruvex написав:
Зачем развивать что-то, строить заводы? Можно просто пилить
Для развития одних денег и даже желания не достаточно.
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sal
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:16
sal написав: ruvex написав:
Зачем развивать что-то, строить заводы? Можно просто пилить
Для развития одних денег и даже желания не достаточно.
Это тонкий троллинг в поддержку распила?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:24
Вся эта ситуация, друзья, напоминает сказку про Чипполиино.
Я думаю все помнят чем она закончилась.
Только в этот раз может быть не по-нарошку, а по настоящему
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blueiceua
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:27
Склоняюсь к мысли забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально. У меня сосед сдает годами квартиры иностранным студентам,долги только по воде 23000,и не парится вообще. Будут сильно бегать-ну заплатит. А вот если спишут-тем,кто платил будет более чем обидно.
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LuckyG
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:30
sal написав: ygn написав:
беспредел! Какая мне разница, сколько человек в доме хотят отключиться? Я не хочу пользоваться их услугой и все, неважно по какой причине. А раз заставляют пользоваться, и чтобы платил за это огромные деньги, то это нарушение моих прав. Хочу отметить
Еще скажите, что законы природы - беспредел.
Сейчас есть разница, сколько человек в доме хотят отключиться от централи.
Чем больше потребителей, тем услуга дешевле.
А если нет услуги, той же горячей воды, какая может быть абонплата?
Законы природы здесь не причем, с таким же успехом можно прикрутить оплату исходя из законов природы за транспорт, он ведь ездит, значит плати абонку, не важно что не пользуешься - возможность то есть. В конечном итоге за суслика, которого не видишь.
Все эти гнилые постулаты которые были приняты, не имеют никакой здравой логики, кроме тупой жадности и делания денег из ничего.
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ruvex
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:32
ruvex написав:
троллинг в поддержку распила?
нет. элементарное объяснение, почему ничего не делается - это же надо напрягаться! делать
А можно просто купить то, что уже сделано! сейчас и делать ничего не надо - айфоны, параходы, мерседесы, тепловозы и т.д. и т.п. и даже б/у трамваи
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sal
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:32
LuckyG написав:
Склоняюсь к мысли забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально. У меня сосед сдает годами квартиры иностранным студентам,долги только по воде 23000,и не парится вообще. Будут сильно бегать-ну заплатит. А вот если спишут-тем,кто платил будет более чем обидно.
В 90-х многим списали, а многие расплатились суммами с пропавших вкладов в Ощаде.
Отец у меня тогда платил сам, в результате все как написали.
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ruvex
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:33
LuckyG написав:
забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально.
А дальше что? новые долги и реструкт...
богатая страна
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sal
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:34
sal написав: ruvex написав:
троллинг в поддержку распила?
нет. элементарное объяснение, почему ничего не делается - это же надо напрягаться! делать
А можно просто купить то, что уже сделано! сейчас и делать ничего не надо - айфоны, параходы, мерседесы, тепловозы и т.д. и т.п. и даже б/у трамваи
Все верно. Согласен.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:35
sal написав: LuckyG написав:
забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально.
А дальше что? новые долги и реструкт...
богатая страна
Дальше приведение в норму тарифов с доходами. Сейчас в прожиточный минимум не заложен не один тариф. Это нонсенс.
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