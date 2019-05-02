|
|
|
Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:00
ruvex написав:
У такой страны нет будущего и мы сейчас это наглядно наблюдаем.
вот. именно развитие - это работа на будущее, диточок/онучок. а не на себя
а не "революции"
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3326
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:02
sal написав: ruvex написав:
У такой страны нет будущего и мы сейчас это наглядно наблюдаем.
вот. именно развитие - это работа на будущее, диточок/онучок. а не на себя
а не "революции"
Люди живут один раз об этом не стоит забывать. Никто не хочет прозябать не видя никаких изменений, а их не было. Человек готов работать, если есть результат - иначе это альтруизм, а он уже в прошлом.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7992
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
1
5
1
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:04
sal написав: safonovstanislav написав:
будет монополия, ничего не сделать.
В нищем государстве, без собственных производств, выбор получения прибыли минимален - тарифы, аренда, перепродажа.
Оно не нищее, оно разворованное. Государство было передовым по многим направлениям, в том числе по машиностроению, а это и есть первая составляющая экономики.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7992
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
1
5
1
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:50
ruvex написав: sal написав: ygn написав:
беспредел! Какая мне разница, сколько человек в доме хотят отключиться? Я не хочу пользоваться их услугой и все, неважно по какой причине. А раз заставляют пользоваться, и чтобы платил за это огромные деньги, то это нарушение моих прав. Хочу отметить
Еще скажите, что законы природы - беспредел.
Сейчас есть разница, сколько человек в доме хотят отключиться от централи.
Чем больше потребителей, тем услуга дешевле.
А если нет услуги, той же горячей воды, какая может быть абонплата?
Законы природы здесь не причем, с таким же успехом можно прикрутить оплату исходя из законов природы за транспорт, он ведь ездит, значит плати абонку, не важно что не пользуешься - возможность то есть. В конечном итоге за суслика, которого не видишь.
Все эти гнилые постулаты которые были приняты, не имеют никакой здравой логики, кроме тупой жадности и делания денег из ничего.
Я б на Вашому місці так не жартував. Я думаю, що аналогічні думки в їх головах вже давно оселились. Але от надати їм красиву законодавчу обгортку - от де питання.
-
coulthard
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 02.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:51
Для Барыг выписан закон, а не для людей.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 667
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|74
|
|
|5
|415
|
П'ят 03 тра, 2019 09:44
yama
|
|25
|3013
|
Сер 01 тра, 2019 18:11
Jorj
|