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Українцям обмежили перехід на
бойлери та автономне опалення

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:00

Re: контекст

  ruvex написав:У такой страны нет будущего и мы сейчас это наглядно наблюдаем.

вот. именно развитие - это работа на будущее, диточок/онучок. а не на себя
а не "революции"
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:02

  sal написав:
  ruvex написав:У такой страны нет будущего и мы сейчас это наглядно наблюдаем.

вот. именно развитие - это работа на будущее, диточок/онучок. а не на себя
а не "революции"

Люди живут один раз об этом не стоит забывать. Никто не хочет прозябать не видя никаких изменений, а их не было. Человек готов работать, если есть результат - иначе это альтруизм, а он уже в прошлом.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:04

  sal написав:
  safonovstanislav написав:будет монополия, ничего не сделать.

В нищем государстве, без собственных производств, выбор получения прибыли минимален - тарифы, аренда, перепродажа.

Оно не нищее, оно разворованное. Государство было передовым по многим направлениям, в том числе по машиностроению, а это и есть первая составляющая экономики.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:50

  ruvex написав:
  sal написав:
  ygn написав:беспредел! Какая мне разница, сколько человек в доме хотят отключиться? Я не хочу пользоваться их услугой и все, неважно по какой причине. А раз заставляют пользоваться, и чтобы платил за это огромные деньги, то это нарушение моих прав. Хочу отметить

Еще скажите, что законы природы - беспредел.
Сейчас есть разница, сколько человек в доме хотят отключиться от централи.
Чем больше потребителей, тем услуга дешевле.

А если нет услуги, той же горячей воды, какая может быть абонплата?
Законы природы здесь не причем, с таким же успехом можно прикрутить оплату исходя из законов природы за транспорт, он ведь ездит, значит плати абонку, не важно что не пользуешься - возможность то есть. В конечном итоге за суслика, которого не видишь.
Все эти гнилые постулаты которые были приняты, не имеют никакой здравой логики, кроме тупой жадности и делания денег из ничего.

Я б на Вашому місці так не жартував. Я думаю, що аналогічні думки в їх головах вже давно оселились. Але от надати їм красиву законодавчу обгортку - от де питання.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:51

Для Барыг выписан закон, а не для людей.
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