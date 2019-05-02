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Українцям обмежили перехід на
бойлери та автономне опалення

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:00

Re: контекст

  ruvex написав:У такой страны нет будущего и мы сейчас это наглядно наблюдаем.

вот. именно развитие - это работа на будущее, диточок/онучок. а не на себя
а не "революции"
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:02

  sal написав:
  ruvex написав:У такой страны нет будущего и мы сейчас это наглядно наблюдаем.

вот. именно развитие - это работа на будущее, диточок/онучок. а не на себя
а не "революции"

Люди живут один раз об этом не стоит забывать. Никто не хочет прозябать не видя никаких изменений, а их не было. Человек готов работать, если есть результат - иначе это альтруизм, а он уже в прошлом.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:04

  sal написав:
  safonovstanislav написав:будет монополия, ничего не сделать.

В нищем государстве, без собственных производств, выбор получения прибыли минимален - тарифы, аренда, перепродажа.

Оно не нищее, оно разворованное. Государство было передовым по многим направлениям, в том числе по машиностроению, а это и есть первая составляющая экономики.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:50

  ruvex написав:
  sal написав:
  ygn написав:беспредел! Какая мне разница, сколько человек в доме хотят отключиться? Я не хочу пользоваться их услугой и все, неважно по какой причине. А раз заставляют пользоваться, и чтобы платил за это огромные деньги, то это нарушение моих прав. Хочу отметить

Еще скажите, что законы природы - беспредел.
Сейчас есть разница, сколько человек в доме хотят отключиться от централи.
Чем больше потребителей, тем услуга дешевле.

А если нет услуги, той же горячей воды, какая может быть абонплата?
Законы природы здесь не причем, с таким же успехом можно прикрутить оплату исходя из законов природы за транспорт, он ведь ездит, значит плати абонку, не важно что не пользуешься - возможность то есть. В конечном итоге за суслика, которого не видишь.
Все эти гнилые постулаты которые были приняты, не имеют никакой здравой логики, кроме тупой жадности и делания денег из ничего.

Я б на Вашому місці так не жартував. Я думаю, що аналогічні думки в їх головах вже давно оселились. Але от надати їм красиву законодавчу обгортку - от де питання.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:51

Для Барыг выписан закон, а не для людей.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:34

  ruvex написав:Законы природы здесь не причем, с таким же успехом можно прикрутить оплату исходя из законов природы за транспорт, он ведь ездит, значит плати абонку, не важно что не пользуешься - возможность то есть. В конечном итоге за суслика, которого не видишь.
Все эти гнилые постулаты которые были приняты, не имеют никакой здравой логики, кроме тупой жадности и делания денег из ничего.

Не суслик, а кролик.... :P Він лукаво і озорно зазирає в кишеню кожного! :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:59

не пойму, что мешает просто перекрыть горячую трубу и все.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:08

Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале

Пока не будет идеологии на развитие государства, не будет никакого развитого государства. Нет идеологии на развитие не в постановлениях, ни в законах, ни в службах ни в политических партиях. Больше того у нас нет политического движения, как такового, нет институтов политических партий, как в тех же штатах, у нас есть политические проститутки принимающие законы выгодные исключительно лично правящей элите и развивающей их благосостояние.
Существовала, плохая, как оказалось...идеология совка, "со строительством коммунизма и благосостоянием для всех", "ячейкой общества - семьей", и прочим, прочим многим из ушедшего в небытие обыкновенным людским ценностям, но давшее развитие стране до степени, которой мы пользуемся и до сих пор.
Сменили идеологию, ушли от постсоветского - приветствуется!
Какие постулаты исповедовали в течении 28 лет, "моя хата с краю" и "своя рубаха ближе к телу"? Так вот результат, он даже заставил себя ждать достаточно долго в связи с тем, что Украина была развитым промышленным государством с хорошей инфраструктурой.
За последние несколько лет идеология стала регрессивной и утопической - брать от населения по максимуму не давая на развитие и улучшения жизни в стране ничего. Ответ - миграция, смертность, разваленная инфраструктура, образование, медицина. Так чему мы удивляемся если нет никакой реакции от людей на воздействия, если люди инфантильны? Нет даже элементарных организованных протестов профсоюзов, так и профсоюзов в нужном качестве тоже нет. Так о каких законах можно вообще говорить? Нет оппозиционного общества, способного контролировать власть и ее решения. А контроль нужен в независимости от развитости государства, это подтверждают и Франция и Нидерланды и Германия.
Поэтому и платим за трубу в которой нет воды, а будем платить за трубу которой нет вообще.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 тра, 2019 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:14

  ruvex написав: Так чему мы удивляемся если нет никакой реакции от людей на воздействия, если люди инфантильны? Нет даже элементарных организованных протестов профсоюзов, так и профсоюзов в нужном качестве тоже нет. Так о каким законах и можно вообще говорить? Нет оппозиционного общества, способного контролировать власть и ее решения. А контроль нужен в независимости от развитости государства, это подтверждают и Франция и Нидерланды и Германия.

Просто люди жити хочуть, а не вмирати. Справжнього профспілкового ватажка завтра ж з пробитою головою знайдуть в колекторі. Чи з пером під ребром. Поки кордони відкритті люди чухають звідси із зони у вільний світ. Можливо, якщо відступного шляху б не було, то билися б. А так влада випускає пар. І буйні від'їжджають. Залишаються лише покірні овечки. Держава стаціонарного бандита. А точніше справжнісінька зона, де блатні кайфують на нарах, мужики працюють, опущені на параші. Править не той хто правий, а в кого більше прав. Не закон, а понятія тих, хто в силі.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:19

  Козак-характерник написав:
  ruvex написав: Так чему мы удивляемся если нет никакой реакции от людей на воздействия, если люди инфантильны? Нет даже элементарных организованных протестов профсоюзов, так и профсоюзов в нужном качестве тоже нет. Так о каким законах и можно вообще говорить? Нет оппозиционного общества, способного контролировать власть и ее решения. А контроль нужен в независимости от развитости государства, это подтверждают и Франция и Нидерланды и Германия.

Просто люди жити хочуть, а не вмирати. Справжнього профспілкового ватажка завтра ж з пробитою головою знайдуть в колекторі. Чи з пером під ребром. Поки кордони відкритті люди чухають звідси із зони у вільний світ. Можливо, якщо відступного шляху б не було, то билися б. А так влада випускає пар. І буйні від'їжджають. Залишаються лише покірні овечки.

Это все так. Но люди умирают и сейчас и не только на востоке страны, но и от нищеты, болезней и процент растет, стоит только обратится к оф. статистике. Рано или поздно здесь останется минимум, который уже не будет давать подобную прибыль на распиле тарифов, процесс и сейчас уже набирает обороты в отрицательной обратной связи. Кто-то или остановится или все таки их остановят, третьего не дано. Но в каком состоянии будет страна этот вопрос по-моему уже мало кого интересует исходя из текущей действительности.
Опять же, нет идеологии - страна или она извращенная до личных приоритетов.
Раньше многие не служили, потому что армия была "советская". Вот если бы была своя.... Сейчас не служат почему? Потому что "украинская"? Вот в таких мелочах все и кроется. Нет идеологии страны в головах, есть подмена понятий и демагогия.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 тра, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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