Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

вот. именно развитие - это работа на будущее, диточок/онучок. а не на себя
а не "революции"
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:00
Re: контекст
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:02
Люди живут один раз об этом не стоит забывать. Никто не хочет прозябать не видя никаких изменений, а их не было. Человек готов работать, если есть результат - иначе это альтруизм, а он уже в прошлом.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:04
Оно не нищее, оно разворованное. Государство было передовым по многим направлениям, в том числе по машиностроению, а это и есть первая составляющая экономики.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:50
Я б на Вашому місці так не жартував. Я думаю, що аналогічні думки в їх головах вже давно оселились. Але от надати їм красиву законодавчу обгортку - от де питання.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:34
Не суслик, а кролик.... Він лукаво і озорно зазирає в кишеню кожного!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:08
Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале
Пока не будет идеологии на развитие государства, не будет никакого развитого государства. Нет идеологии на развитие не в постановлениях, ни в законах, ни в службах ни в политических партиях. Больше того у нас нет политического движения, как такового, нет институтов политических партий, как в тех же штатах, у нас есть политические проститутки принимающие законы выгодные исключительно лично правящей элите и развивающей их благосостояние.
Существовала, плохая, как оказалось...идеология совка, "со строительством коммунизма и благосостоянием для всех", "ячейкой общества - семьей", и прочим, прочим многим из ушедшего в небытие обыкновенным людским ценностям, но давшее развитие стране до степени, которой мы пользуемся и до сих пор.
Сменили идеологию, ушли от постсоветского - приветствуется!
Какие постулаты исповедовали в течении 28 лет, "моя хата с краю" и "своя рубаха ближе к телу"? Так вот результат, он даже заставил себя ждать достаточно долго в связи с тем, что Украина была развитым промышленным государством с хорошей инфраструктурой.
За последние несколько лет идеология стала регрессивной и утопической - брать от населения по максимуму не давая на развитие и улучшения жизни в стране ничего. Ответ - миграция, смертность, разваленная инфраструктура, образование, медицина. Так чему мы удивляемся если нет никакой реакции от людей на воздействия, если люди инфантильны? Нет даже элементарных организованных протестов профсоюзов, так и профсоюзов в нужном качестве тоже нет. Так о каких законах можно вообще говорить? Нет оппозиционного общества, способного контролировать власть и ее решения. А контроль нужен в независимости от развитости государства, это подтверждают и Франция и Нидерланды и Германия.
Поэтому и платим за трубу в которой нет воды, а будем платить за трубу которой нет вообще.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 тра, 2019 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:14
Просто люди жити хочуть, а не вмирати. Справжнього профспілкового ватажка завтра ж з пробитою головою знайдуть в колекторі. Чи з пером під ребром. Поки кордони відкритті люди чухають звідси із зони у вільний світ. Можливо, якщо відступного шляху б не було, то билися б. А так влада випускає пар. І буйні від'їжджають. Залишаються лише покірні овечки. Держава стаціонарного бандита. А точніше справжнісінька зона, де блатні кайфують на нарах, мужики працюють, опущені на параші. Править не той хто правий, а в кого більше прав. Не закон, а понятія тих, хто в силі.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:19
Это все так. Но люди умирают и сейчас и не только на востоке страны, но и от нищеты, болезней и процент растет, стоит только обратится к оф. статистике. Рано или поздно здесь останется минимум, который уже не будет давать подобную прибыль на распиле тарифов, процесс и сейчас уже набирает обороты в отрицательной обратной связи. Кто-то или остановится или все таки их остановят, третьего не дано. Но в каком состоянии будет страна этот вопрос по-моему уже мало кого интересует исходя из текущей действительности.
Опять же, нет идеологии - страна или она извращенная до личных приоритетов.
Раньше многие не служили, потому что армия была "советская". Вот если бы была своя.... Сейчас не служат почему? Потому что "украинская"? Вот в таких мелочах все и кроется. Нет идеологии страны в головах, есть подмена понятий и демагогия.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 тра, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
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