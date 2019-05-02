Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:08

Пока не будет идеологии на развитие государства, не будет никакого развитого государства. Нет идеологии на развитие не в постановлениях, ни в законах, ни в службах ни в политических партиях. Больше того у нас нет политического движения, как такового, нет институтов политических партий, как в тех же штатах, у нас есть политические проститутки принимающие законы выгодные исключительно лично правящей элите и развивающей их благосостояние.

Существовала, плохая, как оказалось...идеология совка, "со строительством коммунизма и благосостоянием для всех", "ячейкой общества - семьей", и прочим, прочим многим из ушедшего в небытие обыкновенным людским ценностям, но давшее развитие стране до степени, которой мы пользуемся и до сих пор.

Сменили идеологию, ушли от постсоветского - приветствуется!

Какие постулаты исповедовали в течении 28 лет, "моя хата с краю" и "своя рубаха ближе к телу"? Так вот результат, он даже заставил себя ждать достаточно долго в связи с тем, что Украина была развитым промышленным государством с хорошей инфраструктурой.

За последние несколько лет идеология стала регрессивной и утопической - брать от населения по максимуму не давая на развитие и улучшения жизни в стране ничего. Ответ - миграция, смертность, разваленная инфраструктура, образование, медицина. Так чему мы удивляемся если нет никакой реакции от людей на воздействия, если люди инфантильны? Нет даже элементарных организованных протестов профсоюзов, так и профсоюзов в нужном качестве тоже нет. Так о каких законах можно вообще говорить? Нет оппозиционного общества, способного контролировать власть и ее решения. А контроль нужен в независимости от развитости государства, это подтверждают и Франция и Нидерланды и Германия.

Поэтому и платим за трубу в которой нет воды, а будем платить за трубу которой нет вообще.

Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 тра, 2019 13:14, всього редагувалось 1 раз.