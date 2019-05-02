Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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ruvex написав:Это все так. Но люди умирают и сейчас и не только на востоке страны, но и от нищеты, болезней. Рано или поздно здесь останется минимум, который уже не будет давать подобную прибыль на распиле тарифов, процесс и сейчас уже набирает обороты в отрицательной обратной связи. Кто-то или остановится или все таки их остановят, третьего не дано. Но в каком состоянии будет страна этот вопрос по-моему уже мало кого интересует исходя из текущей действительности.
Ніхто. Це база кормлєнія лише. Висмокчуть все і трава не рости потім. А там як Бог дасть. Бандит не мислить категоріями державника. Украл - выпил - в тюрьму! @ Але із анархії може народитися новий порядок чи порядки. Як після розпаду Рима виникли варварські королівства. Але вони будуть зім'яті зовнішніми силами. Тобто долю України вирішуватимуть за її межами. Зберегти як окрему державну одиницю, чи розшматувати і анексувати по шматкам.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 03 тра, 2019 13:28, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
ruvex написав:Это все так. Но люди умирают и сейчас и не только на востоке страны, но и от нищеты, болезней. Рано или поздно здесь останется минимум, который уже не будет давать подобную прибыль на распиле тарифов, процесс и сейчас уже набирает обороты в отрицательной обратной связи. Кто-то или остановится или все таки их остановят, третьего не дано. Но в каком состоянии будет страна этот вопрос по-моему уже мало кого интересует исходя из текущей действительности.
Ніхто. Це база кормлєнія лише. Висмокчуть все і трава не рости потім. А там як Бог дасть. Бандит не мислить категоріями державника. Украл - выпил - в тюрьму! @
Где в этом всем - люди, которые хотят жить здесь. Или их нет? Все это не было бы так печально если бы было неправдой.
Результат мы видим в топике темы. Где труба? Нет трубы. Нет трубы? Деньги давай. Занавес.
Є люди такі. Але їх загнали в такі умови, що або вмирай, або тікай! Чи будь терпилою. Паши і мовчи. І радій, що не опущений. Радянські кати добряче попрацювали і вбили ген супротиву в людей.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:Є люди такі. Але їх загнали в такі умови, що або вмирай, або тікай! Чи будь терпилою. Паши і мовчи. І радій, що не опущений.
Эти 5 лет, а может и меньше, думаю будут решающими для страны в любом случае.
Думаю, що так. Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!