Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:24

  ruvex написав:Это все так. Но люди умирают и сейчас и не только на востоке страны, но и от нищеты, болезней. Рано или поздно здесь останется минимум, который уже не будет давать подобную прибыль на распиле тарифов, процесс и сейчас уже набирает обороты в отрицательной обратной связи. Кто-то или остановится или все таки их остановят, третьего не дано. Но в каком состоянии будет страна этот вопрос по-моему уже мало кого интересует исходя из текущей действительности.

Ніхто. Це база кормлєнія лише. Висмокчуть все і трава не рости потім. А там як Бог дасть. Бандит не мислить категоріями державника. Украл - выпил - в тюрьму! @ :P Але із анархії може народитися новий порядок чи порядки. Як після розпаду Рима виникли варварські королівства. Але вони будуть зім'яті зовнішніми силами. Тобто долю України вирішуватимуть за її межами. Зберегти як окрему державну одиницю, чи розшматувати і анексувати по шматкам.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 03 тра, 2019 13:28, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:26

  Козак-характерник написав:
  ruvex написав:Это все так. Но люди умирают и сейчас и не только на востоке страны, но и от нищеты, болезней. Рано или поздно здесь останется минимум, который уже не будет давать подобную прибыль на распиле тарифов, процесс и сейчас уже набирает обороты в отрицательной обратной связи. Кто-то или остановится или все таки их остановят, третьего не дано. Но в каком состоянии будет страна этот вопрос по-моему уже мало кого интересует исходя из текущей действительности.

Ніхто. Це база кормлєнія лише. Висмокчуть все і трава не рости потім. А там як Бог дасть. Бандит не мислить категоріями державника. Украл - выпил - в тюрьму! @ :P

Где в этом всем - люди, которые хотят жить здесь. Или их нет?
Все это не было бы так печально если бы было неправдой.

Результат мы видим в топике темы.
Где труба?
Нет трубы.
Нет трубы?
Деньги давай.
Занавес.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:29

Є люди такі. Але їх загнали в такі умови, що або вмирай, або тікай! Чи будь терпилою. Паши і мовчи. І радій, що не опущений. Радянські кати добряче попрацювали і вбили ген супротиву в людей.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:31

  Козак-характерник написав:Є люди такі. Але їх загнали в такі умови, що або вмирай, або тікай! Чи будь терпилою. Паши і мовчи. І радій, що не опущений.

Эти 5 лет, а может и меньше, думаю будут решающими для страны в любом случае.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:33

  ruvex написав:
  Козак-характерник написав:Є люди такі. Але їх загнали в такі умови, що або вмирай, або тікай! Чи будь терпилою. Паши і мовчи. І радій, що не опущений.

Эти 5 лет, а может и меньше, думаю будут решающими для страны в любом случае.

Думаю, що так. Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:42

Козак-характерник
Оставте в покое "Радянськи кати" а теперь Россию.
Кто кого убил это под вопросом - посмотрите динамику населения - от Царской России к СССР с учетом войн и голодоморов и теперь от СССР к Украине 2019 и будет видно кто кого вбыв.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:45

  blueiceua написав:Козак-характерник
Оставте в покое "Радянськи кати" а теперь Россию.
Кто кого убил это под вопросом - посмотрите динамику населения - от Царской России к СССР с учетом войн и голодоморов и теперь от СССР к Украине 2019 и будет видно кто кого вбыв.

Так це ж все ті самі вовки при владі були всі часи... :P Справжні комуністи - людожери. Юра - прокурор, яскравий приклад того. Сховав партквиток і перевзувся на льоту. Вся та ж гоп компанія. І случись завтра што, він знову витягне той партквиток із штанин.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 03 тра, 2019 13:47, всього редагувалось 2 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:45

Re: результаты

  ruvex написав:Нет трубы?
Деньги давай.

Деньги-то давай. Но "трубы" не будет 99.99%
Сколько сейчас (после 2014 г.) брака, воровства и пр.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:48

Re: гены

  blueiceua написав:Оставте в покое "Радянськи кати" а теперь Россию.
Кто кого убил это под вопросом - посмотрите

Они сами себе противоречат. Есть гены, нация или нет.. По результату сейчас не понятно.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:48

Люто і скажено впилися кликами оборотні в тіло Неньки. Просто так, без крові не випустять. :( Це ж хижаки.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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