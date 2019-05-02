Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:29

Є люди такі. Але їх загнали в такі умови, що або вмирай, або тікай! Чи будь терпилою. Паши і мовчи. І радій, що не опущений. Радянські кати добряче попрацювали і вбили ген супротиву в людей.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!