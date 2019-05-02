Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Є народ, що може перетворитися на націю. Але лише в рамках держави. Зараз критичний момент. Геноцид довго відбувався. Тому і процес болісний. Не факт, що стане успішним. В черговий раз. Але народ живий.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:52
Є народ, що може перетворитися на націю. Але лише в рамках держави. Зараз критичний момент. Геноцид довго відбувався. Тому і процес болісний. Не факт, що стане успішним. В черговий раз. Але народ живий.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:54
Есть многоэтажка, горячей воды нет уже лет 7. Сейчас даже на вход дома не смогут подать, нет уже коммуникаций внутри. Думаете не будет абонпалаты?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:58
Да вы шо?! Сами придумали или кто рассказал. Уже лет пять стоит бойлер и пишу нолики и не плачу за горячую воду. Да, периодически рисуют какую-то фигню в квитанции что якобы потребил 3.457 куба, к примеру. Плачу 0.01 коп, указываю показатели горячей воды пятилетней давности на счётчике, так как она у меня перекрыта совсем. И вуаля, все ок.Приходят старые показания.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:23
SMOKE
Красавчик.
Интересно, будет ли такое проходить чтобы не платить за горячую воду которой не потреблял с новым законом об абонплате.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:30
Реформа "Чиполлино" идет в дом к каждому.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:33
Український аналог італійському реформа "Ненажерливий кролик"...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:35
Для понимания. В многоэтажках провайдеры платят копейки за аренду места на крыше. А зачастую - вообще нифига не платят, а дают председателю инет бесплатно.
А в частном секторе идет такой расклад, ибо там столбы РЭСа:
1) Получение ТУ(техусловий) - 2000 грн за ТП. В населенных пунктах на 10000 человек это примерно 40-70 ТП.
2) Проект на весь нас.пункт. Это еще тыщ под 40. Без проекта нет договора и разрешения на работы по прокладке кабеля.
3) Ежемесячная плата - 12 грн\столб.
Вот именно поэтому там всего 2 провайдера, и такие цены за инет. А не потому, что там монополия!
Востаннє редагувалось dimo_0n в П'ят 03 тра, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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