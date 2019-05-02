Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Є народ, що може перетворитися на націю. Але лише в рамках держави. Зараз критичний момент. Геноцид довго відбувався. Тому і процес болісний. Не факт, що стане успішним. В черговий раз. Але народ живий.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:52
Є народ, що може перетворитися на націю. Але лише в рамках держави. Зараз критичний момент. Геноцид довго відбувався. Тому і процес болісний. Не факт, що стане успішним. В черговий раз. Але народ живий.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:54
Есть многоэтажка, горячей воды нет уже лет 7. Сейчас даже на вход дома не смогут подать, нет уже коммуникаций внутри. Думаете не будет абонпалаты?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:58
Да вы шо?! Сами придумали или кто рассказал. Уже лет пять стоит бойлер и пишу нолики и не плачу за горячую воду. Да, периодически рисуют какую-то фигню в квитанции что якобы потребил 3.457 куба, к примеру. Плачу 0.01 коп, указываю показатели горячей воды пятилетней давности на счётчике, так как она у меня перекрыта совсем. И вуаля, все ок.Приходят старые показания.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:23
SMOKE
Красавчик.
Интересно, будет ли такое проходить чтобы не платить за горячую воду которой не потреблял с новым законом об абонплате.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:35
Для понимания. В многоэтажках провайдеры платят копейки за аренду места на крыше. А зачастую - вообще нифига не платят, а дают председателю инет бесплатно.
А в частном секторе идет такой расклад, ибо там столбы РЭСа:
1) Получение ТУ(техусловий) - 2000 грн за ТП. В населенных пунктах на 10000 человек это примерно 40-70 ТП.
2) Проект на весь нас.пункт. Это еще тыщ под 40. Без проекта нет договора и разрешения на работы по прокладке кабеля.
3) Ежемесячная плата - 12 грн\столб.
Вот именно поэтому там всего 2 провайдера, и такие цены за инет. А не потому, что там монополия!
Востаннє редагувалось dimo_0n в П'ят 03 тра, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:18
Вы намекаете ,что придумают брать налог с пенсионера ,в случае если посчастливиться дожить до пенсии
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:54
Все давно вже опрацьовано і продумано.
Не буде місцевих - відкриють кордони для всяких азіатів, китайців і африканців, а їх дуже-дуже багато! І це мова навіть не про біженців, а просто для бажаючих попрацювати.
Якщо дати їм необхідний мінімум, притулок, землю, то будуть селитись цілими анклавами!
Не думайте, що владу реально хвилює відсутність своїх місцевих людей.
Їх хвилює, щоб не було дуже розумних і освічених, бо тоді точно за копійки працювати на їх заводах, фабриках та сільських кооперативах не будуть.
А ще зверніть увагу, як зараз держава/бізнес піклується про "своїх" керманичів, свій кістяк, коли ми бачимо, що керівники різних ланок на всіх рівнях отримують зарплатню, що у багато разів перевищує середню по підприємству. Це вже не кажучи про директорів, де реальна зарплата може досягати мільйонів. Причому, принцип дуже простий - щось не влаштовує працівника - звільняйся, ніхто тебе тут не тримає, ми знайдемо інших, а не знайдемо, то ті що залишились будуть працювати за двох-трьох, оскільки для багатьох проблема знайти у себе в регіоні швидко іншу роботу, а сім'ю кормити треба.
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