Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Додано: Суб 04 тра, 2019 11:54

Козак-характерник написав: Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних. Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних.

Все давно вже опрацьовано і продумано.Не буде місцевих - відкриють кордони для всяких азіатів, китайців і африканців, а їх дуже-дуже багато! І це мова навіть не про біженців, а просто для бажаючих попрацювати.Якщо дати їм необхідний мінімум, притулок, землю, то будуть селитись цілими анклавами!Не думайте, що владу реально хвилює відсутність своїх місцевих людей.Їх хвилює, щоб не було дуже розумних і освічених, бо тоді точно за копійки працювати на їх заводах, фабриках та сільських кооперативах не будуть.А ще зверніть увагу, як зараз держава/бізнес піклується про "своїх" керманичів, свій кістяк, коли ми бачимо, що керівники різних ланок на всіх рівнях отримують зарплатню, що у багато разів перевищує середню по підприємству. Це вже не кажучи про директорів, де реальна зарплата може досягати мільйонів. Причому, принцип дуже простий - щось не влаштовує працівника - звільняйся, ніхто тебе тут не тримає, ми знайдемо інших, а не знайдемо, то ті що залишились будуть працювати за двох-трьох, оскільки для багатьох проблема знайти у себе в регіоні швидко іншу роботу, а сім'ю кормити треба.