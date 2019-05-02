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Українцям обмежили перехід на
бойлери та автономне опалення

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:52

  sal написав:
  blueiceua написав:Оставте в покое "Радянськи кати" а теперь Россию.
Кто кого убил это под вопросом - посмотрите

Они сами себе противоречат. Есть гены, нация или нет.. По результату сейчас не понятно.

Є народ, що може перетворитися на націю. Але лише в рамках держави. Зараз критичний момент. Геноцид довго відбувався. Тому і процес болісний. Не факт, що стане успішним. В черговий раз. Але народ живий.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:54

  sal написав:
  ruvex написав:Нет трубы?
Деньги давай.

Деньги-то давай. Но "трубы" не будет 99.99%
Сколько сейчас (после 2014 г.) брака, воровства и пр.

Есть многоэтажка, горячей воды нет уже лет 7. Сейчас даже на вход дома не смогут подать, нет уже коммуникаций внутри. Думаете не будет абонпалаты? :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:58

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет


у нас так не катит )
надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам ) ...

Да вы шо?! Сами придумали или кто рассказал. Уже лет пять стоит бойлер и пишу нолики и не плачу за горячую воду. Да, периодически рисуют какую-то фигню в квитанции что якобы потребил 3.457 куба, к примеру. Плачу 0.01 коп, указываю показатели горячей воды пятилетней давности на счётчике, так как она у меня перекрыта совсем. И вуаля, все ок.Приходят старые показания.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:23

SMOKE
Красавчик.
Интересно, будет ли такое проходить чтобы не платить за горячую воду которой не потреблял с новым законом об абонплате.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:35

  safonovstanislav написав:Для сравнения, если в многоэтажках несколько интернет-провайдеров, подключение бесплатно, тарифы тоже близки к нулю. В частном секторе, где всего 1-2 провайдера, за подключение дерут по 2000 грн, тарифы *2 от стандартных, и более того, когда по 3 недели нет интернета(а это бывает оооочень часто, в среднем 50% времени интернета нет), то не то, что нет компенсации, но ещё и заставляют оплачивать все дни, когда по их вине интернета нет, по тому же грабительскому тарифу. Но, если просрочил платёж хоть на 1 секунду, интернет тоже автоматически вырубают. Вот такая она, монополия.

Для понимания. В многоэтажках провайдеры платят копейки за аренду места на крыше. А зачастую - вообще нифига не платят, а дают председателю инет бесплатно.
А в частном секторе идет такой расклад, ибо там столбы РЭСа:
1) Получение ТУ(техусловий) - 2000 грн за ТП. В населенных пунктах на 10000 человек это примерно 40-70 ТП.
2) Проект на весь нас.пункт. Это еще тыщ под 40. Без проекта нет договора и разрешения на работы по прокладке кабеля.
3) Ежемесячная плата - 12 грн\столб.

Вот именно поэтому там всего 2 провайдера, и такие цены за инет. А не потому, что там монополия!
Востаннє редагувалось dimo_0n в П'ят 03 тра, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:18

  coulthard написав:
  ruvex написав:
  blueiceua написав:ruvex, .

Зачем развивать что-то, строить заводы? Можно просто пилить коммуналку.

Не тільки. Думаю найближчим часом у нас будуть інші новації у податковій сфері та у пенсійній (чуйка в мене)...
Вы намекаете ,что придумают брать налог с пенсионера ,в случае если посчастливиться дожить до пенсии :?:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:54

  Козак-характерник написав:Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних.

Все давно вже опрацьовано і продумано.
Не буде місцевих - відкриють кордони для всяких азіатів, китайців і африканців, а їх дуже-дуже багато! І це мова навіть не про біженців, а просто для бажаючих попрацювати.
Якщо дати їм необхідний мінімум, притулок, землю, то будуть селитись цілими анклавами!
Не думайте, що владу реально хвилює відсутність своїх місцевих людей.
Їх хвилює, щоб не було дуже розумних і освічених, бо тоді точно за копійки працювати на їх заводах, фабриках та сільських кооперативах не будуть.
А ще зверніть увагу, як зараз держава/бізнес піклується про "своїх" керманичів, свій кістяк, коли ми бачимо, що керівники різних ланок на всіх рівнях отримують зарплатню, що у багато разів перевищує середню по підприємству. Це вже не кажучи про директорів, де реальна зарплата може досягати мільйонів. Причому, принцип дуже простий - щось не влаштовує працівника - звільняйся, ніхто тебе тут не тримає, ми знайдемо інших, а не знайдемо, то ті що залишились будуть працювати за двох-трьох, оскільки для багатьох проблема знайти у себе в регіоні швидко іншу роботу, а сім'ю кормити треба.
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