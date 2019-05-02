Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Додано: Суб 04 тра, 2019 13:42

Watcher написав: Козак-характерник написав: Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних. Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних.

Все давно вже опрацьовано і продумано.

Не буде місцевих - відкриють кордони для всяких азіатів, китайців і африканців, а їх дуже-дуже багато! І це мова навіть не про біженців, а просто для бажаючих попрацювати.

Якщо дати їм необхідний мінімум, притулок, землю, то будуть селитись цілими анклавами!

Не думайте, що владу реально хвилює відсутність своїх місцевих людей.

Їх хвилює, щоб не було дуже розумних і освічених, бо тоді точно за копійки працювати на їх заводах, фабриках та сільських кооперативах не будуть.

А ще зверніть увагу, як зараз держава/бізнес піклується про "своїх" керманичів, свій кістяк, коли ми бачимо, що керівники різних ланок на всіх рівнях отримують зарплатню, що у багато разів перевищує середню по підприємству. Це вже не кажучи про директорів, де реальна зарплата може досягати мільйонів. Причому, принцип дуже простий - щось не влаштовує працівника - звільняйся, ніхто тебе тут не тримає, ми знайдемо інших, а не знайдемо, то ті що залишились будуть працювати за двох-трьох, оскільки для багатьох проблема знайти у себе в регіоні швидко іншу роботу, а сім'ю кормити треба. Все давно вже опрацьовано і продумано.Не буде місцевих - відкриють кордони для всяких азіатів, китайців і африканців, а їх дуже-дуже багато! І це мова навіть не про біженців, а просто для бажаючих попрацювати.Якщо дати їм необхідний мінімум, притулок, землю, то будуть селитись цілими анклавами!Не думайте, що владу реально хвилює відсутність своїх місцевих людей.Їх хвилює, щоб не було дуже розумних і освічених, бо тоді точно за копійки працювати на їх заводах, фабриках та сільських кооперативах не будуть.А ще зверніть увагу, як зараз держава/бізнес піклується про "своїх" керманичів, свій кістяк, коли ми бачимо, що керівники різних ланок на всіх рівнях отримують зарплатню, що у багато разів перевищує середню по підприємству. Це вже не кажучи про директорів, де реальна зарплата може досягати мільйонів. Причому, принцип дуже простий - щось не влаштовує працівника - звільняйся, ніхто тебе тут не тримає, ми знайдемо інших, а не знайдемо, то ті що залишились будуть працювати за двох-трьох, оскільки для багатьох проблема знайти у себе в регіоні швидко іншу роботу, а сім'ю кормити треба.

Ну Ви прям розбиваєте останню ілюзію єврооптимістів...Якщо реально і цинічно дивитися на ситуацію, то так і є. Хоча анклави можуть стати не безпечними для самих можновладців. Одне діло працьовиті слухняні українці, а інше - вихідці з країн третього світу. Це інша релігія і культура. Інший менталітет. До європейців це стало доходити, але пізно, загралися в права людей, тепер мороку мають. Але нашим можновладцям то пофік, в них немає стратегічного бачення. Живуть від ситуації, сьогоднішнім днем. І кажуть українцям: "Валіть нахрєн звідси! Ви тут нікому не потрібні." Ось люди й валять в тепліші краї. Бо життя одне і вмирати в боротьбі за права нації ніхто не хоче. А хто схотів, то й вже закопаний лежить в землі. Бо в меншості. А критична маса людей інертна і ніколи не повстане. Савєти добре попрацювали і вбили ген супротиву, страх в душах поселили. Лише кримінал готовий лити кров, щоб базу кормлєнія зберегти. Але не державу. І висловлю крамольну думку, що анексія західної частини України сусідніми країнами, зможе цивілізувати тут правовідносини. Кримінал комуняцький рве країну на шматки. В них завжди були руки по лікоть в крові. Всі вони бувші чекісти, доносчики, вбивці, стукачи, пристосуванці, потомки загарбників, яничари . Це на генному рівні ненависть до свободи. Потрібний цивілізований загарбник. Інакше ніяк не впорядкувати терторію, не знищити кримінал, як системне явище, що руйнує країну, а головне виштовхує людей, вбиває людей. І людям не потрібно буде лишати свою землю, їхати на заробітки. Тому що ті самі стандарти будуть тут. Таку ідею висловлювали ще на початку 20 ст, обираючи між німцем і москалем. Захід - це передові технології. Москаль несе лише рабство. А ми, українці на межі між цивілізацією і варварством. Форпост, за який триває війна. Союзники правда гнилі...