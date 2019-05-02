Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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blueiceua написав:Оставте в покое "Радянськи кати" а теперь Россию. Кто кого убил это под вопросом - посмотрите
Они сами себе противоречат. Есть гены, нация или нет.. По результату сейчас не понятно.
Є народ, що може перетворитися на націю. Але лише в рамках держави. Зараз критичний момент. Геноцид довго відбувався. Тому і процес болісний. Не факт, що стане успішним. В черговий раз. Але народ живий.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Faceless написав:Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет
у нас так не катит ) надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам ) ...
Да вы шо?! Сами придумали или кто рассказал. Уже лет пять стоит бойлер и пишу нолики и не плачу за горячую воду. Да, периодически рисуют какую-то фигню в квитанции что якобы потребил 3.457 куба, к примеру. Плачу 0.01 коп, указываю показатели горячей воды пятилетней давности на счётчике, так как она у меня перекрыта совсем. И вуаля, все ок.Приходят старые показания.
safonovstanislav написав:Для сравнения, если в многоэтажках несколько интернет-провайдеров, подключение бесплатно, тарифы тоже близки к нулю. В частном секторе, где всего 1-2 провайдера, за подключение дерут по 2000 грн, тарифы *2 от стандартных, и более того, когда по 3 недели нет интернета(а это бывает оооочень часто, в среднем 50% времени интернета нет), то не то, что нет компенсации, но ещё и заставляют оплачивать все дни, когда по их вине интернета нет, по тому же грабительскому тарифу. Но, если просрочил платёж хоть на 1 секунду, интернет тоже автоматически вырубают. Вот такая она, монополия.
Для понимания. В многоэтажках провайдеры платят копейки за аренду места на крыше. А зачастую - вообще нифига не платят, а дают председателю инет бесплатно. А в частном секторе идет такой расклад, ибо там столбы РЭСа: 1) Получение ТУ(техусловий) - 2000 грн за ТП. В населенных пунктах на 10000 человек это примерно 40-70 ТП. 2) Проект на весь нас.пункт. Это еще тыщ под 40. Без проекта нет договора и разрешения на работы по прокладке кабеля. 3) Ежемесячная плата - 12 грн\столб.
Вот именно поэтому там всего 2 провайдера, и такие цены за инет. А не потому, что там монополия!
Востаннє редагувалось dimo_0n в П'ят 03 тра, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник написав:Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних.
Все давно вже опрацьовано і продумано. Не буде місцевих - відкриють кордони для всяких азіатів, китайців і африканців, а їх дуже-дуже багато! І це мова навіть не про біженців, а просто для бажаючих попрацювати. Якщо дати їм необхідний мінімум, притулок, землю, то будуть селитись цілими анклавами! Не думайте, що владу реально хвилює відсутність своїх місцевих людей. Їх хвилює, щоб не було дуже розумних і освічених, бо тоді точно за копійки працювати на їх заводах, фабриках та сільських кооперативах не будуть. А ще зверніть увагу, як зараз держава/бізнес піклується про "своїх" керманичів, свій кістяк, коли ми бачимо, що керівники різних ланок на всіх рівнях отримують зарплатню, що у багато разів перевищує середню по підприємству. Це вже не кажучи про директорів, де реальна зарплата може досягати мільйонів. Причому, принцип дуже простий - щось не влаштовує працівника - звільняйся, ніхто тебе тут не тримає, ми знайдемо інших, а не знайдемо, то ті що залишились будуть працювати за двох-трьох, оскільки для багатьох проблема знайти у себе в регіоні швидко іншу роботу, а сім'ю кормити треба.
Козак-характерник написав:Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних.
Все давно вже опрацьовано і продумано. Не буде місцевих - відкриють кордони для всяких азіатів, китайців і африканців, а їх дуже-дуже багато! І це мова навіть не про біженців, а просто для бажаючих попрацювати. Якщо дати їм необхідний мінімум, притулок, землю, то будуть селитись цілими анклавами! Не думайте, що владу реально хвилює відсутність своїх місцевих людей. Їх хвилює, щоб не було дуже розумних і освічених, бо тоді точно за копійки працювати на їх заводах, фабриках та сільських кооперативах не будуть. А ще зверніть увагу, як зараз держава/бізнес піклується про "своїх" керманичів, свій кістяк, коли ми бачимо, що керівники різних ланок на всіх рівнях отримують зарплатню, що у багато разів перевищує середню по підприємству. Це вже не кажучи про директорів, де реальна зарплата може досягати мільйонів. Причому, принцип дуже простий - щось не влаштовує працівника - звільняйся, ніхто тебе тут не тримає, ми знайдемо інших, а не знайдемо, то ті що залишились будуть працювати за двох-трьох, оскільки для багатьох проблема знайти у себе в регіоні швидко іншу роботу, а сім'ю кормити треба.
Ну Ви прям розбиваєте останню ілюзію єврооптимістів... Якщо реально і цинічно дивитися на ситуацію, то так і є. Хоча анклави можуть стати не безпечними для самих можновладців. Одне діло працьовиті слухняні українці, а інше - вихідці з країн третього світу. Це інша релігія і культура. Інший менталітет. До європейців це стало доходити, але пізно, загралися в права людей, тепер мороку мають. Але нашим можновладцям то пофік, в них немає стратегічного бачення. Живуть від ситуації, сьогоднішнім днем. І кажуть українцям: "Валіть нахрєн звідси! Ви тут нікому не потрібні." Ось люди й валять в тепліші краї. Бо життя одне і вмирати в боротьбі за права нації ніхто не хоче. А хто схотів, то й вже закопаний лежить в землі. Бо в меншості. А критична маса людей інертна і ніколи не повстане. Савєти добре попрацювали і вбили ген супротиву, страх в душах поселили. Лише кримінал готовий лити кров, щоб базу кормлєнія зберегти. Але не державу. І висловлю крамольну думку, що анексія західної частини України сусідніми країнами, зможе цивілізувати тут правовідносини. Кримінал комуняцький рве країну на шматки. В них завжди були руки по лікоть в крові. Всі вони бувші чекісти, доносчики, вбивці, стукачи, пристосуванці, потомки загарбників, яничари . Це на генному рівні ненависть до свободи. Потрібний цивілізований загарбник. Інакше ніяк не впорядкувати терторію, не знищити кримінал, як системне явище, що руйнує країну, а головне виштовхує людей, вбиває людей. І людям не потрібно буде лишати свою землю, їхати на заробітки. Тому що ті самі стандарти будуть тут. Таку ідею висловлювали ще на початку 20 ст, обираючи між німцем і москалем. Захід - це передові технології. Москаль несе лише рабство. А ми, українці на межі між цивілізацією і варварством. Форпост, за який триває війна. Союзники правда гнилі...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:Якщо не запустять реанімаційний пакет реформ, то людей не залишиться активних і працездатних.
Все давно вже опрацьовано і продумано. Не буде місцевих - відкриють кордони для всяких азіатів, китайців і африканців, а їх дуже-дуже багато! І це мова навіть не про біженців, а просто для бажаючих попрацювати. Якщо дати їм необхідний мінімум, притулок, землю, то будуть селитись цілими анклавами! Не думайте, що владу реально хвилює відсутність своїх місцевих людей. Їх хвилює, щоб не було дуже розумних і освічених, бо тоді точно за копійки працювати на їх заводах, фабриках та сільських кооперативах не будуть. А ще зверніть увагу, як зараз держава/бізнес піклується про "своїх" керманичів, свій кістяк, коли ми бачимо, що керівники різних ланок на всіх рівнях отримують зарплатню, що у багато разів перевищує середню по підприємству. Це вже не кажучи про директорів, де реальна зарплата може досягати мільйонів. Причому, принцип дуже простий - щось не влаштовує працівника - звільняйся, ніхто тебе тут не тримає, ми знайдемо інших, а не знайдемо, то ті що залишились будуть працювати за двох-трьох, оскільки для багатьох проблема знайти у себе в регіоні швидко іншу роботу, а сім'ю кормити треба.
Ну Ви прям розбиваєте останню ілюзію єврооптимістів... Якщо реально і цинічно дивитися на ситуацію, то так і є. Хоча анклави можуть стати не безпечними для самих можновладців. Одне діло працьовиті слухняні українці, а інше - вихідці з країн третього світу. Це інша релігія і культура. Інший менталітет. До європейців це стало доходити, але пізно, загралися в права людей, тепер мороку мають. Але нашим можновладцям то пофік, в них немає стратегічного бачення. Живуть від ситуації, сьогоднішнім днем. І кажуть українцям: "Валіть нахрєн звідси! Ви тут нікому не потрібні." Ось люди й валять в тепліші краї. Бо життя одне і вмирати в боротьбі за права нації ніхто не хоче. А хто схотів, то й вже закопаний лежить в землі. Бо в меншості. А критична маса людей інертна і ніколи не повстане. Савєти добре попрацювали і вбили ген супротиву, страх в душах поселили. Лише кримінал готовий лити кров, щоб базу кормлєнія зберегти. Але не державу. І висловлю крамольну думку, що анексія західної частини України сусідніми країнами, зможе цивілізувати тут правовідносини. Кримінал комуняцький рве країну на шматки. В них завжди були руки по лікоть в крові. Всі вони бувші чекісти, доносчики, вбивці, стукачи, пристосуванці, потомки загарбників, яничари . Це на генному рівні ненависть до свободи. Потрібний цивілізований загарбник. Інакше ніяк не впорядкувати терторію, не знищити кримінал, як системне явище, що руйнує країну, а головне виштовхує людей, вбиває людей. І людям не потрібно буде лишати свою землю, їхати на заробітки. Тому що ті самі стандарти будуть тут. Таку ідею висловлювали ще на початку 20 ст, обираючи між німцем і москалем. Захід - це передові технології. Москаль несе лише рабство. А ми, українці на межі між цивілізацією і варварством. Форпост, за який триває війна. Союзники правда гнилі...
Вам бы ещё научиться РАБОТАТЬ! Добывать уголь, делать кокс, плавить металл, строить машины, продавать их...!!! Ростить хлеб, кормить скотину, доить молоко,.... - Вас бы тогда все внимательно слушали, и воспринимали бы как взрослого. А Швондеровщины во все времена всегда хватало!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.