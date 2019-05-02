Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Додано: Суб 04 тра, 2019 16:10

M-A-X написав: Козак-характерник написав: А критична маса людей інертна і ніколи не повстане. А критична маса людей інертна і ніколи не повстане.

Ну вот Донбасс восстал.

Только из них власть сделала врагов. Да и не только власть, многие люди сами так настроены.

А потом Россия начала помогать.



Козак-характерник написав: Савєти добре попрацювали і вбили ген супротиву, страх в душах поселили. Савєти добре попрацювали і вбили ген супротиву, страх в душах поселили.

А как же 2 майдана?



Козак-характерник написав: Захід - це передові технології. Москаль несе лише рабство. Захід - це передові технології. Москаль несе лише рабство.

Из-за этого тезиса и начался майдан. Только выбор лживый. Нас вполне устраивает нейтральность по примеру Швейцарии.

Кстати, Запад хлопает в ладоши нашим так называемым реформам.



Козак-характерник написав: Союзники правда гнилі... Союзники правда гнилі...

Круто.



Что нужно:

1. Нужно людям снять пелену с глаз. А то пока люди голосуют за партии вроде Ляшка, то толку не будет.

2. Искать точки объединения. Но за это почему-то банят. Ну вот Донбасс восстал.Только из них власть сделала врагов. Да и не только власть, многие люди сами так настроены.А потом Россия начала помогать.А как же 2 майдана?Из-за этого тезиса и начался майдан. Только выбор лживый. Нас вполне устраивает нейтральность по примеру Швейцарии.Кстати, Запад хлопает в ладоши нашим так называемым реформам.Круто.Что нужно:1. Нужно людям снять пелену с глаз. А то пока люди голосуют за партии вроде Ляшка, то толку не будет.2. Искать точки объединения. Но за это почему-то банят.

Там народ не повстав, а його раком поставили. Майдан, це так, спалах свідомості, ген супротиву. Але плодами скористалися знову ж таки комуняки - людожери, що натягли вишиванки. Я не вірю в зміни революційні під впливом мас. Всі революції безплідні, якщо не приходить до влади справжня еліта, державники. Що мають амбіцію будувати державу. Таких немає. Триває закономірний історичний процес. Лише під впливом об'єктивних чинників може викрісталізуватися нова ситуація. Але не на користь України, як держави. Бо ніхто не зацікавлений в її існуванні. Перед усім самі українці. Я не засуджую їх, просто констатую факт. Ніхто не хоче гинути. Бо є місця тепліші і комфортніші де можна жити. Життя лише одне. А Україна - це мрія. Соборна держава, де кожний один одному брат і сестра, велика і вільна родина. Знаю, що мене закидають капцями, але пишу як воно є.За мрію гинуть лише фанатики, а пересічні живуть тут і сьогодні. Де треба їсти, пити, одягатися....Матеріальний побут, що дасть фори будь якій національній ідеї. Своя шкура ближче до тіла. Це істина. А істина - це те що доведено на практиці.