Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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LuckyG написав:Склоняюсь к мысли забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально. У меня сосед сдает годами квартиры иностранным студентам,долги только по воде 23000,и не парится вообще. Будут сильно бегать-ну заплатит. А вот если спишут-тем,кто платил будет более чем обидно.
Такие долги, как сейчас, можно уменьшить с миллионов до сотней тысяч гривен за несколько месяцев. Просто сделать драконовскую пеню и начать реально пускать жилье с молотка. Тогда такие хитросделанные, как ваш сосед, исчезнут, как класс. Так как он не просто заплатит долг, но ещё и круглую сумму сверху А в вашу голову не будут лезть дурные мысли.
blueiceua написав:SMOKE Красавчик. Интересно, будет ли такое проходить чтобы не платить за горячую воду которой не потреблял с новым законом об абонплате.
Никакая абонплата не отменит счётчики. Что потребили, за то и заплатил. Ноль кубов-ноль гривен. Другое дело, что нужна процедура простая как палка, отказа от потребления услуг. Как с провайдером интернета, к примеру. Заявку подал и разорвал договор по щелчку пальцев
Что нужно: 1. Нужно людям снять пелену с глаз. А то пока люди голосуют за партии вроде Ляшка, то толку не будет. 2. Искать точки объединения. Но за это почему-то банят.
После "Донбасс восстал" можно не читать ерунду дальше. Никто и никуда не восставал- зашла Раша и начала качать. Реально нет и не было ни одной причины, хоть мало- мальской, брать в руки оружие людям на Донбассе. Харьков, Запорожье, Одесса живут и хлеб жуют, так как рашня там качнуть не смогла. Нейтралитет нам противопоказан, что показали Крым и Донбасс. Только НАТО в первую очередь и любой ценой. А также ЕС. Это курс всех без исключениЯ разумных украинцев. И в первую очередь Донбасса, так как они хлебнули рашагуано по ноздри. После освобождения будут самым проукраинским регионом, западная Украина позавидует уровню патриотизма.
Что нужно: 1. Нужно людям снять пелену с глаз. А то пока люди голосуют за партии вроде Ляшка, то толку не будет. 2. Искать точки объединения. Но за это почему-то банят.
Там народ не повстав, а його раком поставили. Майдан, це так, спалах свідомості, ген супротиву. Але плодами скористалися знову ж таки комуняки - людожери, що натягли вишиванки. Я не вірю в зміни революційні під впливом мас. Всі революції безплідні, якщо не приходить до влади справжня еліта, державники. Що мають амбіцію будувати державу. Таких немає. Триває закономірний історичний процес. Лише під впливом об'єктивних чинників може викрісталізуватися нова ситуація. Але не на користь України, як держави. Бо ніхто не зацікавлений в її існуванні. Перед усім самі українці. Я не засуджую їх, просто констатую факт. Ніхто не хоче гинути. Бо є місця тепліші і комфортніші де можна жити. Життя лише одне. А Україна - це мрія. Соборна держава, де кожний один одному брат і сестра, велика і вільна родина. Знаю, що мене закидають капцями, але пишу як воно є. За мрію гинуть лише фанатики, а пересічні живуть тут і сьогодні. Де треба їсти, пити, одягатися....Матеріальний побут, що дасть фори будь якій національній ідеї. Своя шкура ближче до тіла. Це істина. А істина - це те що доведено на практиці.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Kudrjavuy написав:- Вас бы тогда все внимательно слушали, и воспринимали бы как взрослого.
Ні, упаси Бог! Ніколи дорослим не хотів стати. Бог сказав: "Будьте як діти!". З дорослими дядьками і тьотками, ми не попутчики. Бог лише дитячі душі оберігає.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Що робити, всі знають і без мене. Кожний обирає свій шлях. Живе в запропонованих умовах, які змінити не може. А от змінити середовище може при бажанні. Люди тікають звідси. Деякі тягнуть лямку тут, на щось сподіваються, точніше самообманом займаються, деякі крадуть, вбивають...Кожному своє. Всіх Бог розсудить.
П.С. А якщо в плані побудови держави робити щось...Так це теж відомо і без мене. Питання в тому хто буде робити? І чи дадуть йому то робити? Відповідь очевидна. Я теж хочу вірити в казку, але є реальність, з якою доводиться рахуватися. Світ жорстокий. Тут не діють Божі закони. А ми лише спокутуємо свої гріхи і обираємо свій шлях. Шлях до спасіння чи загибелі.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
А якщо в плані побудови держави робити щось... Так це теж відомо і без мене. Питання в тому хто буде робити? І чи дадуть йому то робити? Відповідь очевидна.
Ну так скажите.
Мене вже на політичних дискусіях капцями закидали... Тому не хочу знов флудити. Коротко. Виробити план, що хочете будувати? З якою метою? Все інше деталі і механізм реалізації. Але впершу чергу треба бажання, політична воля. Люди, що то реалізовуватимуть. Бо один в полі не воїн. Це внутрішній психічний акт, що мотивує на якісь дії. А мій план обмежується вдосконаленням лише однієї людини, тобто себе! Я знаю, що можу зменшити число носіїв зла, лише рівно на одну одиницю.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!