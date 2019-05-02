Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Додано: Нед 05 тра, 2019 01:05
Джон написав: Козак-характерник написав:
Бо ніхто не зацікавлений в її існуванні. Перед усім самі українці
Кацап нажравшись боярки в лаптях готовый сдохнуть за "лишнехромосомную аМперию"+ сЦаря доброго. От и имеем то что имеем. А от мы нет.
Так, куме!
Правду мовиш. Пожити охота! Шашличка підсмажити і молодицю приласкати!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!