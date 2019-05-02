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Українцям обмежили перехід на
бойлери та автономне опалення

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 01:05

  Джон написав:
  Козак-характерник написав:Бо ніхто не зацікавлений в її існуванні. Перед усім самі українці
Кацап нажравшись боярки в лаптях готовый сдохнуть за "лишнехромосомную аМперию"+ сЦаря доброго. От и имеем то что имеем. А от мы нет.

Так, куме! :P Правду мовиш. Пожити охота! Шашличка підсмажити і молодицю приласкати! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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