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Чверть усіх зарплат в Україні
отримують у Києві (таблиця)

Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:51

Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики оприлюднила дані щодо фонду заробітної плати в України в березні 2019 року.

Дивися повний текст Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:51

Один Київ отримує ЗП як 14 нижніх областей разом узятих. А потім нам розповідають про "середню зарплату в Україні".
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:59

NetSerpent

Зняли з язика. Шкода, що видалений мій комент - там, звісно, забагато жовчі (для - будьмо відверті - спільної команди Зелі-Пороха - скоро вся Петрова партія буде в Зелі суфлерами)
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:23

Kudrjavuy
Из-за отмены статьи о незаконном обогащении главе Конституционного Суда отказали в визе США – ЦПК
http://www.ostro.org/general/world/news/568029/
03.05.2019 16:15.

Главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в Соединенные Штаты Америки. Об этом говорится в сообщении "Центра противодействия коррупции" на странице в "Фейсбуке".

"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США. Джерела зазначають, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення", - отмечается в нем.

Как сообщалось ранее, КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В результате этого решения дела против ряда чиновников и депутатов, не сумевших объяснить происхождение своих доходов, были закрыты. Наказание за незаконное обогащение было одним из ключевых требований Европейского Союза для отмены визового режима со странами Шенгена для украинцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:50

  NetSerpent написав:Один Київ отримує ЗП як 14 нижніх областей разом узятих. А потім нам розповідають про "середню зарплату в Україні".

Не будьте смешным. Речь идет о ЛЕГАЛЬНЫХ з/п провинциальных чиновников, которые переехали в Киев, а не про черный нал и не про обычных киевлян. В Киеве з/п 6-7 тыс. чистыми - это самое распространенное явление. В регионах реальные з/п ни чуть не ниже. В Киеве почти невозможно устроиться нелегально, а в регионах невозможно легально.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:58

Интересно, а учитывается ли в этот рейтинг доход фермеров, которые в Киеве продают творог по 100 грн./кг и лук на посев 200 грн./кг? Они вообще платят налоги? Закарпатские и львовские контрабандисты показывают свои доходы и платят налоги? Кто-то, кроме Киева вообще платит налоги?!
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