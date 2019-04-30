Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця)

Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:43

freelanc



В городах, где есть предприятия системообразующих отраслей (ГМК, крупная энергетика, химия, а в последнее время все более - отдельные направления первичной переработки сельхозсырья), на такого рода предприятиях работает как правило более половины населения, потому там и платят налоги (ахметов и русские олигархи не желают рисковать, сидя на золотой жиле). В полудохлых райцентрах уже все, кто мог, отвалили, бухают и/или работают на государство (за копейки, а не за 6 тыс.), частных сектор практически издох (попробуйте там, например, проститутку найти - спроса нет, а потому и предложения). Есть убедительный индикатор - цены на жилье: именно он позволяет судить о доходах. Если в Новоукраинке я могу купить 2к хрущ за 5к зелени, то в Никополе цена уже другая (скажем, то же самое будет уже 15). Раньше, к слову, разница была больше - т. е. в какой-нить дыре типа Новоукраинки жили люди, которые годами зарабатывали менее физиологического минимума, меняя такую хату на билет в Москву или Спб.



А вообще очень серьезное, свойственное наименее развитым странам мира, расхождение в уровне реальных доходов столицы, еще двух-трех регионов с прочими - десятилетиями депрессивными, как-то общеизвестный факт, или, по-Вашему, в Киеве (и Днепре, скажем) иногородней рабсилы стало больше только после 2014 года?