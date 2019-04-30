Державна служба статистики оприлюднила дані щодо фонду заробітної плати в України в березні 2019 року.
Дивися повний текст Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця).
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:51
Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця).
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:51
Один Київ отримує ЗП як 14 нижніх областей разом узятих. А потім нам розповідають про "середню зарплату в Україні".
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:59
NetSerpent
Зняли з язика. Шкода, що видалений мій комент - там, звісно, забагато жовчі (для - будьмо відверті - спільної команди Зелі-Пороха - скоро вся Петрова партія буде в Зелі суфлерами)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:23
Kudrjavuy
Из-за отмены статьи о незаконном обогащении главе Конституционного Суда отказали в визе США – ЦПК
03.05.2019 16:15.
Главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в Соединенные Штаты Америки. Об этом говорится в сообщении "Центра противодействия коррупции" на странице в "Фейсбуке".
"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США. Джерела зазначають, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення", - отмечается в нем.
Как сообщалось ранее, КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В результате этого решения дела против ряда чиновников и депутатов, не сумевших объяснить происхождение своих доходов, были закрыты. Наказание за незаконное обогащение было одним из ключевых требований Европейского Союза для отмены визового режима со странами Шенгена для украинцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:50
Не будьте смешным. Речь идет о ЛЕГАЛЬНЫХ з/п провинциальных чиновников, которые переехали в Киев, а не про черный нал и не про обычных киевлян. В Киеве з/п 6-7 тыс. чистыми - это самое распространенное явление. В регионах реальные з/п ни чуть не ниже. В Киеве почти невозможно устроиться нелегально, а в регионах невозможно легально.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:58
Интересно, а учитывается ли в этот рейтинг доход фермеров, которые в Киеве продают творог по 100 грн./кг и лук на посев 200 грн./кг? Они вообще платят налоги? Закарпатские и львовские контрабандисты показывают свои доходы и платят налоги? Кто-то, кроме Киева вообще платит налоги?!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:43
freelanc
В городах, где есть предприятия системообразующих отраслей (ГМК, крупная энергетика, химия, а в последнее время все более - отдельные направления первичной переработки сельхозсырья), на такого рода предприятиях работает как правило более половины населения, потому там и платят налоги (ахметов и русские олигархи не желают рисковать, сидя на золотой жиле). В полудохлых райцентрах уже все, кто мог, отвалили, бухают и/или работают на государство (за копейки, а не за 6 тыс.), частных сектор практически издох (попробуйте там, например, проститутку найти - спроса нет, а потому и предложения). Есть убедительный индикатор - цены на жилье: именно он позволяет судить о доходах. Если в Новоукраинке я могу купить 2к хрущ за 5к зелени, то в Никополе цена уже другая (скажем, то же самое будет уже 15). Раньше, к слову, разница была больше - т. е. в какой-нить дыре типа Новоукраинки жили люди, которые годами зарабатывали менее физиологического минимума, меняя такую хату на билет в Москву или Спб.
А вообще очень серьезное, свойственное наименее развитым странам мира, расхождение в уровне реальных доходов столицы, еще двух-трех регионов с прочими - десятилетиями депрессивными, как-то общеизвестный факт, или, по-Вашему, в Киеве (и Днепре, скажем) иногородней рабсилы стало больше только после 2014 года?
Додано: Нед 05 тра, 2019 05:25
А подумать?! Цифры нереалистичным. Вы сами написали фактически, что это абсурд. Просто показывает, что в Киеве большинство не соглашается работать неофициально. А в регионах нужно усиливать "кнут" за неофициальное оформление, давая малюсенький "пряник". Это улучшит жизнь простых людей значительно.
Додано: Нед 05 тра, 2019 12:06
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