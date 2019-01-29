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Середня зарплатня у доларовому
еквіваленті майже досягла...

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:45

  andrijk777 написав:Тому хватить брехати вже.

Страну посадили на субсидии потому, что зарплата в долларовом эквиваленте достигла невероятных уровней платежеспособности и сравнялась с 2013 годом.
Комичнее нечего не придумать.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:50

Статья с перекрученными цыфрами...что такое в среднем??? Это когда света даёт всем подрят, а Маша никому - в среднем обе проститутки...зарплата в гивневом эквиваленте с 2013 не изменилась только сейчас это минималка называется...цены на сельхоз продукцию Украинского производства переплюнули Польские на 30-50% ...уровень - нищета...льготы обрезали...субсидии замутили...жду когда взвоют майданные патриоты)))
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:31

  smart_analyst2017 написав:Ответьте - на 100$ можно было больше купить в 2013 или сейчас? Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013.
Значит средняя зп сейчас ощитимо выше, чем была до 2014.

С учетом, что потребительскую корзину не пересматривали, а суд признал её не законной — конечно снизился уровень бедности, на бумаге, а по факту совсем другая информация.
Не нравится тебе лук, бери борщевой набор, картошку - неважно.
100$ = 800 грн. Картофель 2013 3,25 грн. (0,41$). На 100$ - 243,9 кг
100$ = 2660 грн. Картофель 2019 15 грн. (0,56$). На 100$ - 178,6 кг
Что больше 243 или 178?
Остальное на свой "дешевый" борщ считай сам, Адекватный человек.

п.с. Что касается полетов и отдыха за 2018 год выезжали на отдых 1,48 млн человек. В сравнении с даже 43 млн., это капля в море. Сравним количество субсидиантов. В прошлом году это было 6,9 млн семей, на сегодняшний день их более 4 млн. Но процесс назначения субсидий продолжается.
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