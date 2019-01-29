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Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:59
mikola963 написав:
В 2013 году ВВП был 180 млрд. долларов, в 2018 130 млрд. долларов. Приходится признать, если сейчас зарплаты как в 2013 году, значит население уменьшилось на треть. Иначе разницу по ВВП в 50 млрд. долларов по другому объяснить никак нельзя.
Бизнес вынужден платить зарплаты, которые не подкрепляются реальными объемами производства. Долго этот праздник жизни продолжаться не сможет.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:01
Но что то в 13-м я в разы больше зарабатывал чем сейчас. Наверно люди перестали тратить деньги.
Да и народ перестал покупать дорогое. Только бюджет
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p_a_l
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:13
Gastarbaiter написав: mikola963 написав:
В 2013 году ВВП был 180 млрд. долларов, в 2018 130 млрд. долларов. Приходится признать, если сейчас зарплаты как в 2013 году, значит население уменьшилось на треть. Иначе разницу по ВВП в 50 млрд. долларов по другому объяснить никак нельзя.
Бизнес вынужден платить зарплаты, которые не подкрепляются реальными объемами производства. Долго этот праздник жизни продолжаться не сможет.
а если так?
бизнес вынужден из профита выделять бОльший кусок на з/п, нежели раньше. себе поменьше оставлять.
у хозяев наших бизнесов, зачастую, слишком большие аппетиты (рентабельность).
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19yuriy91
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:20
19yuriy91 написав:
наших бизнесов, зачастую, слишком большие аппетиты (рентабельность)
А дальше что? когда рентабельность закончится...
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sal
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:27
ruvex написав: smart_analyst2017 написав:
Ответьте - на 100$ можно было больше купить в 2013 или сейчас? Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013.
Значит средняя зп сейчас ощитимо выше, чем была до 2014.
С учетом, что потребительскую корзину не пересматривали, а суд признал её не законной — конечно снизился уровень бедности, на бумаге, а по факту совсем другая информация.
Не нравится тебе лук, бери борщевой набор, картошку - неважно.
100$ = 800 грн. Картофель 2013 3,25 грн. (0,41$). На 100$ - 243,9 кг
100$ = 2660 грн. Картофель 2019 15 грн. (0,56$). На 100$ - 178,6 кг
Что больше 243 или 178?
Остальное на свой "дешевый" борщ считай сам, Адекватный человек.
п.с. Что касается полетов и отдыха за 2018 год выезжали на отдых 1,48 млн человек. В сравнении с даже 43 млн., это капля в море. Сравним количество субсидиантов. В прошлом году это было 6,9 млн семей, на сегодняшний день их более 4 млн. Но процесс назначения субсидий продолжается.
А где же толпы людей, желающих быть фермерами и получать кучу денег, выращивая лук, картоху и т.д.
У нас куча людей просиживают штаны в офисе за гроши и жалуются, что беде-беда. При этом менять в жизни ниче не собираются. Люди которые работают, они и норм получают. Чего ни кто не сравнивает наиболее затрантное - цену на надвигу. цену на аренду, цены на авто, цены на перелеты и т.д. Или пролетарии живут хрущиках и все расходы только заплтиль коммуналку и сварить пожрать.
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ssnet
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:27
зарплаты с ценами не выровнять. Пытаешься выжить на зарплату а не жыть
А чиновники жыруют
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ruslanidiatullin76
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