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Середня зарплатня у доларовому
еквіваленті майже досягла...

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:45

P_A_L
Как и Вы, и я, и, думаю, десятки миллионов украинцев начал зарабатывать меньше, а тратить больше, особенно если все пересчитать в $ как указано встатье.

Статистика приведена от "Правительственная кампания Ukraine Now" - этим все сказано
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:10

sal
Многовекторность наше все)
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:17

Проверил по своей компании: зарплата не только сравнялась, но и превысила апрель 2013го на 20-30%...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:18

Re: Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла

  ruvex написав:И зарплаты должны быть адекватны тарифам и ценам на адекватный минимум - это государственная обязанность социального обеспечения, как минимум.

Это как ? :D Допустим я нанял Вас шить трусы. Есть фермер , который поднял цену лука в полтора раза. Как государство должно реализовывать эту "обязанность" ?
1. Чиновник должен придти ко мне и сказать - фермер поднял цену, ану поднимай зарплату быстро.
2. Придти к фермеру - "а какого черта ты поднял цену, ану опускай быстрей".
3. Заставит фермера покупать какой-то количество трусов по завышенной цене, а разницу отдать вам.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:20

  ssnet написав:
  Gastarbaiter написав:
  mikola963 написав:В 2013 году ВВП был 180 млрд. долларов, в 2018 130 млрд. долларов. Приходится признать, если сейчас зарплаты как в 2013 году, значит население уменьшилось на треть. Иначе разницу по ВВП в 50 млрд. долларов по другому объяснить никак нельзя.

Бизнес вынужден платить зарплаты, которые не подкрепляются реальными объемами производства. Долго этот праздник жизни продолжаться не сможет.

Это вы сами придумали или кто подсказал :mrgreen:

А вы поспрашивайте: у кого выросли объемы по сравнению с 2013 годом? Цены в долларах 2013 год догнали, зарплаты догнали, а производить стали меньше. Сравните -20% к населению (Лугандон и выехавшие заграницу) и -80% долларового ВВП. Чем больше доля зарплат в расходах, тем меньше остается инвестору и на обновление ОС. Новые инвестиции под такие расходы не придут (проще уж в той же Польше завод открыть тогда, если зарплату придется платить одинаковую), старые выработают свой ресурс и не возобновятся. Процесс не одного года, разумеется. Есть накопленный жирок, есть психология - враз все не закроются. Но и радужных перспектив не стоит ожидать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:24

ssnet
Правительство отменило максимальные цены на продукты - это результат их "деятельности" - к вопросу как должно реагировать государство.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:36

  blueiceua написав:ssnet
Правительство отменило максимальные цены на продукты - это результат их "деятельности" - к вопросу как должно реагировать государство.

Т.е по вашему мнению, фермеру должен диктовать цены какой-то ленивый ушлепок? И это все чтоб любой нищеброд, который просыпается в 10 и потом целый день в офисе смотрит ютубчик смог купит все что хотел ?
Фигли тогда вести какой-то бизнес в Украине, когда можно свалить, например, в Польшу? В принципе по этому и валят.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:45

ssnet
Фермер в Укране и цена лука в супермаркетах имеет такую же связь как покупка молока у селян и его цена в супермаркете. Т.е никакой. Намахивают тех и других.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:46

  логан1919 написав:
  smart_analyst2017 написав:учитывая покупательную способность $, то по благополучию мы догнали довоенный период года 1,5-2 назад и сейчас его заметно обошли.

Вы там видимо, что то запретное покурили.. До войны, я и тысячи других не знали что такое субсидия, ездили регулярно отдыхать и умудрялись менять жильё и машины в лучшую сторону. Я работаю на одном и том же месте, сейчас зарплата ниже почти в 2 раза в долларовой эквиваленте.

надо менять работу
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:56

  blueiceua написав:ssnet
Фермер в Укране и цена лука в супермаркетах имеет такую же связь как покупка молока у селян и его цена в супермаркете. Т.е никакой. Намахивают тех и других.

Поделитесь местом, куда можно приехать и купить это все за гроши. Конкретно Область, село (город) , дом и кого спросить. Думаю. людям будет полезно.
ssnet
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