Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...

Додано: Сер 08 тра, 2019 11:20

ssnet написав: Gastarbaiter написав: mikola963 написав: В 2013 году ВВП был 180 млрд. долларов, в 2018 130 млрд. долларов. Приходится признать, если сейчас зарплаты как в 2013 году, значит население уменьшилось на треть. Иначе разницу по ВВП в 50 млрд. долларов по другому объяснить никак нельзя. В 2013 году ВВП был 180 млрд. долларов, в 2018 130 млрд. долларов. Приходится признать, если сейчас зарплаты как в 2013 году, значит население уменьшилось на треть. Иначе разницу по ВВП в 50 млрд. долларов по другому объяснить никак нельзя.

Бизнес вынужден платить зарплаты, которые не подкрепляются реальными объемами производства. Долго этот праздник жизни продолжаться не сможет. Бизнес вынужден платить зарплаты, которые не подкрепляются реальными объемами производства. Долго этот праздник жизни продолжаться не сможет.

Это вы сами придумали или кто подсказал Это вы сами придумали или кто подсказал

А вы поспрашивайте: у кого выросли объемы по сравнению с 2013 годом? Цены в долларах 2013 год догнали, зарплаты догнали, а производить стали меньше. Сравните -20% к населению (Лугандон и выехавшие заграницу) и -80% долларового ВВП. Чем больше доля зарплат в расходах, тем меньше остается инвестору и на обновление ОС. Новые инвестиции под такие расходы не придут (проще уж в той же Польше завод открыть тогда, если зарплату придется платить одинаковую), старые выработают свой ресурс и не возобновятся. Процесс не одного года, разумеется. Есть накопленный жирок, есть психология - враз все не закроются. Но и радужных перспектив не стоит ожидать.