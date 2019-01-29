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Середня зарплатня у доларовому
еквіваленті майже досягла...

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:35

  ssnet написав:
  ruvex написав:
  ssnet написав:Если будет нахватать людей, которые будет делать хорошо уколы, цена за их услуги очень сильно возрастет и рынок труда выровнит нехватку. Будут ехать из-за рубежа на контракт если что.

Сообщение дня!

А что вас смущает ? Наши работают во всяких стремнинных странах, чего у нас не могут? Причем в стремнинных странах работают люди и из вполне обеспеченных стран. Вопрос в профите.
К сожалению у многих наших идеология диванного неудачника - если обеспеченный мужчина - украл, если красивая женщина - насосала, если не очень - наверно айтишница или дочка вора :mrgreen:

Нет у нас никакого рынка, отсюда и перекосы во всем.
Не нужно об удачниках и неудачниках. Не высасывайте из пальца демагогию, пишите статистику сколько приехало из-за рубежа делать уколы. Ведь об этом речь? Или речь о других работниках?
NYT рассказали, как сын возможного президента США Байдена получил супердоходную работу в Украине
Иначе, если все дело только в удаче и каждый исключительно занят собой и своим благополучием, то нет нужды платить налоги, ты крутишься сам, государство тобой не обеспокоено и ты ему тоже ничего не должен.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:45

ssnet
Если сказать по сути нечего, то лучше вообще помолчите и подумайте на д тем что написали другие. Вы не привели ни одного факта и ни одной статистики.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:49

  blueiceua написав:ssnet
Если сказать по сути нечего, то лучше вообще помолчите и подумайте на д тем что написали другие. Вы не привели ни одного факта и ни одной статистики.

А ще краще навчитись добре читати:
Если будет нахватать людей, которые будет делать хорошо уколы, цена за их услуги очень сильно возрастет и рынок труда выровнит нехватку. Будут ехать из-за рубежа на контракт если что.

Все тут правильно написано.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:51

  maza5 написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Какая у Вас сфера деятельности?
По моей сфере пока уменьшение в два раза по сравнению с 2013 годом.

По знакомым из банковской сферы - рост ЗП в гривне от 3 до 5 раз

Руководители?

И руководители и нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:52

Re: предположение

  andrijk777 написав:Все тут правильно написано.

Точка зрения определяется местом сидения.
sal
 
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