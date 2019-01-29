Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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ssnet написав:Если будет нахватать людей, которые будет делать хорошо уколы, цена за их услуги очень сильно возрастет и рынок труда выровнит нехватку. Будут ехать из-за рубежа на контракт если что.
Сообщение дня!
А что вас смущает ? Наши работают во всяких стремнинных странах, чего у нас не могут? Причем в стремнинных странах работают люди и из вполне обеспеченных стран. Вопрос в профите. К сожалению у многих наших идеология диванного неудачника - если обеспеченный мужчина - украл, если красивая женщина - насосала, если не очень - наверно айтишница или дочка вора
Нет у нас никакого рынка, отсюда и перекосы во всем. Не нужно об удачниках и неудачниках. Не высасывайте из пальца демагогию, пишите статистику сколько приехало из-за рубежа делать уколы. Ведь об этом речь? Или речь о других работниках? NYT рассказали, как сын возможного президента США Байдена получил супердоходную работу в Украине Иначе, если все дело только в удаче и каждый исключительно занят собой и своим благополучием, то нет нужды платить налоги, ты крутишься сам, государство тобой не обеспокоено и ты ему тоже ничего не должен.