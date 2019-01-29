Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...

Faceless написав:

BIGor написав: Интересно, около 100 банков почили. ГО их закрылись/в процессе закрытия, это тысячи сотрудников. Бывал в ГО дельты, надр - огромные здания. Тем более рынок банковских услуг сжался. +автоматизация (взять тот же Юникредитбанк). Как ЗП в разы выросли про намного большей конкуренции?

Большинство почивших были банки небольшие, а из оставшихся многие банки начали развиваться и увеличивать штат ГО. Активно набирали людей Альфа, ПУМБ, Креди Агриколь, Райффайзен, ТАС, растут всякие мелкие типа Индустриалбанка и подобных, другие не так активно, но тоже набирали людей - УкрСиб, Универсал. Первая четвёрка продолжает развиваться, набирают людей и на хорошие деньги.Приходили иногда целыми командами - из Дельты, Фиников, Платинума, Надры.Как была так осталась тенденция перетекания в ИТ из банков, причём речь не только о технических специалистах, а и менеджерах из бизнесов, в том числе за границу.Уходили в финансовые подразделения и подразделения по работе и интеграции с банками в Укрпочте, Новой почте, крупные корпорации типа табачек, даже ДТЭК.При Гонтаревой начали процесс модернизации в НБУ, но идет очень сложно, медленно и туго. В НБУ набрали целую команду специалистов из комбанков, вложили хорошие деньги в обучение, в том числе за рубежом. Смолий продолжает процесс, и вообще, наверное, он один из лучших глав НБУ за все время с современными взглядами, несмотря на его возраст.Кстати, и сам Фонд открывал вакансии, надо же как-то работать со всем этим массивом почивших банков.Кроме того, даже в почивших банках, где ещё не закончилась ликвидация, работает некоторое количество бывшего персонала, иногда даже новых берут - людей немного, но их удерживают, платят весьма конкурентные деньги.По сути, проблем найти работу в сфере нет. И огромного числа знакомых в этой сфере из лопнувших банков все нашли работу.