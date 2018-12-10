Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Додано: Сер 08 тра, 2019 14:40

ShtormK написав: В общем, от Вас - эмоции и чистый субъективизм. В общем, от Вас - эмоции и чистый субъективизм.

Нее, ну шобы не было эмоций прошу просто выложить полную талбицу оценки рейтинХа. Мона в личку. Обещаю данные не светить если они вдруХ секретными оказалисьУ меня просто в голове не укладывается, как скатившаяся в отстойные кредитка оказалась в выигрыше -- там на каждом шагу развод, который способен понять тока ХИ-клиент. У меня в офисе порядка 15 чел пользовались этой кредиткой. Я почти всех научил как не платить РКО, но таких психов как я, которые скурпулёзно отслеживали задолженность осталось всего 2е, еще 2..3 трепыхаются, задалбывают меня вопросами, заставляют меня пересчитывать их траты, искать РДНо человек 10 просто положили карту на полку, т.к. им налили (раза в 3 меньше) кредлимиту у Таси и Идеи