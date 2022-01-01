Райффайзен Банк
Додано: Чет 11 вер, 2025 18:20
RaifHelp написав: Shaman написав:
перепитаю - зникнення розділу - це ознака, що кредит погашено?
бо умови зарахування грошей відправлених з карток інших банків бувають різні. й раніше Райф день в день не зараховував.
Так, все правильно, якщо цей розділ зник - зарахування коштів враховано системою та кредитну картку погашено.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
дякую
але побажання від клієнта - було б зручніше, щоб він не щезав, а просто писав - заборгованості немає - як було в старому додатку.
Shaman
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:40
Shaman написав:
дякую
але побажання від клієнта - було б зручніше, щоб він не щезав, а просто писав - заборгованості немає - як було в старому додатку.
Вітаємо!
Вдячні Вам за зворотній зв'язок, зафіксували цю пропозицію.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Представник банку
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:28
Відкрив в додатку карту, під час відкриття була пропозиція замовити пластик с отриманням у відділенні, або через Нову пошту, пропозицію пропустив.
Питання а як зараз замовити пластик, бо в меню карти не бачу відповідного меню? Тільки через чат?
Arbitr
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:29
Arbitr
Добрий день!
Замовити фізичну картку до існуючого рахунку можна звернувшись до чату в "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Доставка фізичної іменної картки доступна у відділення Банку, Нову Пошту або до поштомату. Не іменну картку можна отримати відразу, звернувшись до відділення Банку:
https://raiffeisen.ua/viddilennya
.
Також хочемо підкреслити, що безпека клієнтів і працівників є нашим пріоритетом. Тому під час повітряної тривоги ми призупиняємо роботу відділень, щоб забезпечити максимальний захист.
Якщо є додаткові питання, просимо написати в чат застосунку.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Представник банку
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:52
й ще таке питання. Раніше Райф в старому додатку операції відображав по даті проведення по рахунку. у відповіді вище прозвучало - після переходу в новий додаток MyRaif. й дійсно бачу проводки день в день - що по погашенню кредиту, що по оплаті кредиткою.
Чи можна це зрозуміти, що Райф перейшов обліковувати операції як Приват, Моно - по даті операції - для спрощення для клієнтів? Дякую
Shaman
Додано: Нед 14 вер, 2025 21:19
Shaman написав:
Чи можна це зрозуміти, що Райф перейшов обліковувати операції як Приват, Моно - по даті операції - для спрощення для клієнтів?
ну ви ж можете створити Виписку і в новому заст-ку. Побачите, що оплата товару проводиться на +2..3дн. А р2р-перекази, що прийшли до 18:00 -- поточним днем
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: Нед 14 вер, 2025 21:23
Amethyst написав: Shaman написав:
Чи можна це зрозуміти, що Райф перейшов обліковувати операції як Приват, Моно - по даті операції - для спрощення для клієнтів?
ну ви ж можете створити Виписку і в новому заст-ку. Побачите, що оплата товару проводиться на +2..3дн. А р2р-перекази, що прийшли до 18:00 -- поточним днем
але період кредиту почало відраховувати відразу)
Shaman
Додано: Нед 14 вер, 2025 21:34
Shaman написав: Amethyst написав: Shaman написав:
Чи можна це зрозуміти, що Райф перейшов обліковувати операції як Приват, Моно - по даті операції - для спрощення для клієнтів?
ну ви ж можете створити Виписку і в новому заст-ку. Побачите, що оплата товару проводиться на +2..3дн. А р2р-перекази, що прийшли до 18:00 -- поточним днем
але період кредиту почало відраховувати відразу)
А як, коли, о котрій годині гасили?
Лічильник шарового обслуг-я теж швидше оновлюється ))
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: Нед 14 вер, 2025 22:10
Amethyst написав: Shaman написав: Amethyst написав:
ну ви ж можете створити Виписку і в новому заст-ку. Побачите, що оплата товару проводиться на +2..3дн. А р2р-перекази, що прийшли до 18:00 -- поточним днем
але період кредиту почало відраховувати відразу)
А як, коли, о котрій годині гасили?
Лічильник шарового обслуг-я теж швидше оновлюється ))
погашення пройшло день в день. але дату погашення нового періоду показало вже на наступний день, хоча операція ще не пройшла.
Shaman
Додано: Пон 15 вер, 2025 12:01
чи можна відкрити кредитну карту , але щоб тільки надати документи, без фоткання фейса?
хто підкаже?
Raymond
