Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Додано: Чет 09 тра, 2019 06:36

Раз уж вы рейтингуете именно кредитные карты, тогда учитывайте особенности, которые постоянно обсуждаются на форуме, что подчеркивает их важность для заемщика в процессе подбора, а в дальнейшем можеть стать основной причиной отказа от использования карты.



Например, есть банки с консервативным подходом к скорингу (из тех, кого знаю, это тас, моно, пумб), есть с лояльным (альфа, приват, идея, форвард). Есть банки, которые размер лимита не фиксируют в договоре, соответственно, могут его менять без предупреждения (приват, моно), а есть банки с классическим подходом к установке лимита, когда банк фиксирует размер лимита в договоре и строго его выполняет, а в случае пересмотра предупреждат о его изменении, чтобы клиент имел возможность планировать свои расходы и финансовые возможности (альфа, идея, форвард).



И какими бы привлекательными ни были бы тарифы, карты с такими особенностями не могут находиться в топе, если ими нельзя будет воспользоваться именно как кредиткой, по причине недостаточного лимита или его внезапного снижения.