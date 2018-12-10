Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:33

Все-таки не исправили описание Универсалки от А-банка: нет уже давно там никаких процентов за остаток собственных средств. И обслуживание там надеюсь бесплатное: по крайней мере меня уверяли при этом при оформлении.

Интересный конечно обзор, но мало репрезентативный. Трудно сравнивать карты с «кешбеком» и бонусами, где никакого cash и в помине нет. Оценивать кредитные лимиты стоит все-таки не «на заборе» (в рекламе) указанных, а реально устанавливаемых (привет ТАС и Укргазбанку, которого впрочем в обзоре и нет).

Очень хорошо что такие продукты на рынке есть, будем надеятся что они составят конкуренцию МФО и друг другу (но смотря на тенденции моно и некоторых других - развитие услуги выглядит не очень оптимистично).