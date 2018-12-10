|
|
|
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:06
mustbe написав:
Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.
Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:35
Тогда уже под каждую ЦА - свой рейтинг.
ShtormK написав: mustbe написав:
Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.
Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
-
Menwyy
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:27
Menwyy написав:
Тогда уже под каждую ЦА - свой рейтинг.
ShtormK написав: mustbe написав:
Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.
Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
Что значит "под каждую ЦА"?
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:23
ЦА - цільова аудиторія
-
Betis_ck
-
-
- Повідомлень: 1174
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:30
ShtormK написав: casper12 написав:
голден дрім від Конкорда
Кредитка для завсегдатаев AliExpress
так кешбек за аліекспрес вже не виплачують. Зовсім. Тобто 0.
КредитДніпро зняли, а цю чого залишили? Як карта без кешбеку потрапила у рейтинг карт з кешбеком?
Рейтинг должен был выйти в апреле. На тот момент еще был кешбэк. Потому и попала.
По Golden Dream кешбэк прекратили платить с 1 мая. Согласен, данные устарели, будем решать этот вопрос.
Благодарю за подсказку!
Убрали из рейтинга карту Golden Dream.
Еще раз большое спасибо за то, что обратили внимание!
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:33
Все-таки не исправили описание Универсалки от А-банка: нет уже давно там никаких процентов за остаток собственных средств. И обслуживание там надеюсь бесплатное: по крайней мере меня уверяли при этом при оформлении.
Интересный конечно обзор, но мало репрезентативный. Трудно сравнивать карты с «кешбеком» и бонусами, где никакого cash и в помине нет. Оценивать кредитные лимиты стоит все-таки не «на заборе» (в рекламе) указанных, а реально устанавливаемых (привет ТАС и Укргазбанку, которого впрочем в обзоре и нет).
Очень хорошо что такие продукты на рынке есть, будем надеятся что они составят конкуренцию МФО и друг другу (но смотря на тенденции моно и некоторых других - развитие услуги выглядит не очень оптимистично).
-
mazurkevych
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 18.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:39
mazurkevych написав:
Оценивать кредитные лимиты стоит все-таки не «на заборе» (в рекламе) указанных, а реально устанавливаемых (привет ТАС и Укргазбанку, которого впрочем в обзоре и нет).
В ТАСе ещё можно получить лимит.
А вот УкрГаз, как и все госы (ещё как пример "евродочки") всегда славились "ультра-консервативной" кредитной политикой в отношении физлиц
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8316
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6047 раз.
- Подякували: 2329 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:57
Вкладчик1234 написав:
В ТАСе ещё можно получить лимит.
А вот УкрГаз, как и все госы (ещё как пример "евродочки") всегда славились "ультра-консервативной" кредитной политикой в отношении физлиц
И абсолютно с этим согласен. Госбанки интересны только для сохранения крупных сумм (выше ФГВФЛ). На этом фоне выгодно отличается Укргазбанк в депозитах в валюте (подозреваю что эти депозиты затем перекочевывают в бюджет через облигации которые скупляет банк). В остальных - ставки ниже 2,5% (это размер инфляции установленный Евробанком, схожий и по ФРС по доллару).
А «дочки» скорее-всего живут пока за счёт РКО (кассового обслуживания).
Кредитки (потребительский кредит) - основная ниша малых коммерческих банков, надеюсь что дальше и будут развивать этот сегмент. Большие банки - скорее только в зарплатных проектах и на очень ограниченую сумму. ИМХО
-
mazurkevych
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 18.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|420
|
|
|99
|54106
|
|
|9
|2442
|
|