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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:06

  mustbe написав:Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.


Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:35

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Тогда уже под каждую ЦА - свой рейтинг.
ShtormK написав:
  mustbe написав:Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.


Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:27

  Menwyy написав:Тогда уже под каждую ЦА - свой рейтинг.
ShtormK написав:
  mustbe написав:Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.


Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...

Что значит "под каждую ЦА"?
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:23

ЦА - цільова аудиторія
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:30

  ShtormK написав:
  casper12 написав:голден дрім від Конкорда
Кредитка для завсегдатаев AliExpress

так кешбек за аліекспрес вже не виплачують. Зовсім. Тобто 0.
КредитДніпро зняли, а цю чого залишили? Як карта без кешбеку потрапила у рейтинг карт з кешбеком?

Рейтинг должен был выйти в апреле. На тот момент еще был кешбэк. Потому и попала.
По Golden Dream кешбэк прекратили платить с 1 мая. Согласен, данные устарели, будем решать этот вопрос.
Благодарю за подсказку! :)


Убрали из рейтинга карту Golden Dream.
Еще раз большое спасибо за то, что обратили внимание!
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:33

Все-таки не исправили описание Универсалки от А-банка: нет уже давно там никаких процентов за остаток собственных средств. И обслуживание там надеюсь бесплатное: по крайней мере меня уверяли при этом при оформлении.
Интересный конечно обзор, но мало репрезентативный. Трудно сравнивать карты с «кешбеком» и бонусами, где никакого cash и в помине нет. Оценивать кредитные лимиты стоит все-таки не «на заборе» (в рекламе) указанных, а реально устанавливаемых (привет ТАС и Укргазбанку, которого впрочем в обзоре и нет).
Очень хорошо что такие продукты на рынке есть, будем надеятся что они составят конкуренцию МФО и друг другу (но смотря на тенденции моно и некоторых других - развитие услуги выглядит не очень оптимистично).
mazurkevych
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:39

  mazurkevych написав:Оценивать кредитные лимиты стоит все-таки не «на заборе» (в рекламе) указанных, а реально устанавливаемых (привет ТАС и Укргазбанку, которого впрочем в обзоре и нет).

В ТАСе ещё можно получить лимит.
А вот УкрГаз, как и все госы (ещё как пример "евродочки") всегда славились "ультра-консервативной" кредитной политикой в отношении физлиц
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:57

  Вкладчик1234 написав:В ТАСе ещё можно получить лимит.
А вот УкрГаз, как и все госы (ещё как пример "евродочки") всегда славились "ультра-консервативной" кредитной политикой в отношении физлиц

И абсолютно с этим согласен. Госбанки интересны только для сохранения крупных сумм (выше ФГВФЛ). На этом фоне выгодно отличается Укргазбанк в депозитах в валюте (подозреваю что эти депозиты затем перекочевывают в бюджет через облигации которые скупляет банк). В остальных - ставки ниже 2,5% (это размер инфляции установленный Евробанком, схожий и по ФРС по доллару).
А «дочки» скорее-всего живут пока за счёт РКО (кассового обслуживания).
Кредитки (потребительский кредит) - основная ниша малых коммерческих банков, надеюсь что дальше и будут развивать этот сегмент. Большие банки - скорее только в зарплатных проектах и на очень ограниченую сумму. ИМХО
mazurkevych
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