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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:48

  clientage написав:
  mephala написав:как не извращайся но если ты не умееш жить в грейсе то будешь платить алле 3,5%+2% при кешбеке 2%

Чот я не въехал. А за шо тут +2%?

у аллы 26% годовых на кредитную задолженность. и РКО ежемесячное 3,5% на задолженность.
итого если чел в кредите то в биллинговую дату прилетает 3,5% РКО плюс 2% за пользование кредитными деньгами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:05

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:как не извращайся но если ты не умееш жить в грейсе то будешь платить алле 3,5%+2% при кешбеке 2%

Чот я не въехал. А за шо тут +2%?

у аллы 26% годовых на кредитную задолженность. и РКО ежемесячное 3,5% на задолженность.
итого если чел в кредите то в биллинговую дату прилетает 3,5% РКО плюс 2% за пользование кредитными деньгами.

Ааа, эт вы 26% годовых в 2% месячных так пересчитали. Ок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:16

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

я правильно понял что за интернет оплаты
везде если дают, то в лучшем случае

КартБланшОнлайн Идеи даст 2%-за свои; 5%-за кредитные;
Таз 1-1% - Б5, 1-2% Вика;
а так везде в лучшем случае 1% или вообще дулю
?

А где еще дают?, подойдут варианты интернет-кышмыш и за свои


И крутят ли они носом в зависимости от сайтов при начислении кешбека.
?


И еще, я вижу КартБланшОнлайн идет именная, сколько времени нужно будет ждать для получения готовой карты?

Спасибо.
Alex2007
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