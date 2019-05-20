у аллы 26% годовых на кредитную задолженность. и РКО ежемесячное 3,5% на задолженность.
итого если чел в кредите то в биллинговую дату прилетает 3,5% РКО плюс 2% за пользование кредитными деньгами.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:48
у аллы 26% годовых на кредитную задолженность. и РКО ежемесячное 3,5% на задолженность.
итого если чел в кредите то в биллинговую дату прилетает 3,5% РКО плюс 2% за пользование кредитными деньгами.
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:05
Ааа, эт вы 26% годовых в 2% месячных так пересчитали. Ок
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 тра, 2019 23:16
Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
я правильно понял что за интернет оплаты
везде если дают, то в лучшем случае
КартБланшОнлайн Идеи даст 2%-за свои; 5%-за кредитные;
Таз 1-1% - Б5, 1-2% Вика;
а так везде в лучшем случае 1% или вообще дулю
?
А где еще дают?, подойдут варианты интернет-кышмыш и за свои
И крутят ли они носом в зависимости от сайтов при начислении кешбека.
?
И еще, я вижу КартБланшОнлайн идет именная, сколько времени нужно будет ждать для получения готовой карты?
Спасибо.
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