у аллы 26% годовых на кредитную задолженность. и РКО ежемесячное 3,5% на задолженность.
итого если чел в кредите то в биллинговую дату прилетает 3,5% РКО плюс 2% за пользование кредитными деньгами.
|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:48
у аллы 26% годовых на кредитную задолженность. и РКО ежемесячное 3,5% на задолженность.
итого если чел в кредите то в биллинговую дату прилетает 3,5% РКО плюс 2% за пользование кредитными деньгами.
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:05
Ааа, эт вы 26% годовых в 2% месячных так пересчитали. Ок
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 тра, 2019 23:16
Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
я правильно понял что за интернет оплаты
везде если дают, то в лучшем случае
КартБланшОнлайн Идеи даст 2%-за свои; 5%-за кредитные;
Таз 1-1% - Б5, 1-2% Вика;
а так везде в лучшем случае 1% или вообще дулю
?
А где еще дают?, подойдут варианты интернет-кышмыш и за свои
И крутят ли они носом в зависимости от сайтов при начислении кешбека.
?
И еще, я вижу КартБланшОнлайн идет именная, сколько времени нужно будет ждать для получения готовой карты?
Спасибо.
Додано: Сер 22 тра, 2019 08:14
Alex2007
я бы сказал что как раз карт которые делят покупки на офлайн и онлайн меньше.
основная практика это делить покупки по МСС.
потому если например будет какая то покупка в инете но попадающая в повышенную категорию например аллы то там может быть и больше 5%
вобщем однозначного ответа нет)
Додано: Сер 05 чер, 2019 11:19
Шановні користувачі, форуму!
Нагадуємо, що Ви можете скористатися нашим сервісом та підібрати для себе найкращі умови та Оформити кредитну картку.
А щоб витрати від покупок були мінімальні, можна навіть заощадити та обрати кредитну картку з вигідним кешбеком
З пов.Ірина
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:19
Ну що, маю місяць користування В5, і маю що про неї сказати. Великий недолік - на відміну від КБВ, бонуси в кінці місяця автоматично не перераховуються на основний рахунок, а тупо списуються (читай - крадуться) У мене так вкрали не багато, але 84 грн. Це дуже великий мінус.
Кешбек в додатку нараховується із урахуванням відсотків, і під час виплати отримуєш суму за мінусом %, яка дорівнюватиме тій, що вказується в СМС. Так що для всього крім АЗС В5 більш вигідна. По АЗС КБВ "робить" В5 - 3% (чистими 2,415%) супроти 2%.
Для В5 є відносно зручний додаток, чого наразі немає для КБВ. NFC для мене наразі не актуально.
Для себе вирішив що від КБВ відмовлятись не буду - користуюсь на АЗС, і як запасна для інших витрат. В5 - для решти закупівель.
Блог коллекционера -
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:35
Раз в квартал - списываются, да. Но если вы не разобрались в особенностях программы, то кто виноват?
Не только кроме АЗС - ещё для кафе, баров, ресторанов лучше использовать Идею, где тоже 3*0,805=2,415%.
Насчёт NFC - предполагаю, что вы просто не пробовали или смартфон купили без поддержки. Удобно неимоверно - возвращаться в каменный век не хочется...
|