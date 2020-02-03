Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 13 сер, 2020 14:52
Про Форвард банк застаріла інформація. Вони оновили їх Кешбек систему, тепер доступно кожен місяць для вибору 3 категорії з 6.
miltador
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:48
>компенсуючи витрати за будь-які раніше скоєні покупки в будь-яких магазинах
повеселило :)
nighthawk5
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:01
На рахунок izibank у вас 2 неточності - пільговий період з 19.04.2021 р. у них складає 62 дні, і останній день розрахунку не 25 число наступного місяця, як зазначено у вас, а останній день наступного місяця.
yarovets
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Додано: Суб 27 бер, 2021 17:03
13. "Зелена", А-Банк
А на миниатюре фотка старой "Универсалки".
Зелёная карта выглядит иначе:
Sanyok77
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Додано: Вів 30 бер, 2021 13:29
Sanyok77 щиро дякуємо, виправили. З повагою,
Ірина_
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Додано: Вів 30 бер, 2021 13:37
yarovets
можливо Ви мали на увазі з 19 березня?
Хочу зазначити, що картки та умови відібрані станом на 15.03.2021 -
https://prnt.sc/10zvjtg
З повагою,
Ірина_
Модератор Форуму
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:36
Запилил очередную табличку:
Кредитные карты
Ничего интересного, просто для коллекции
mustbe
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