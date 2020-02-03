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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:52

Про Форвард банк застаріла інформація. Вони оновили їх Кешбек систему, тепер доступно кожен місяць для вибору 3 категорії з 6.
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:48

>компенсуючи витрати за будь-які раніше скоєні покупки в будь-яких магазинах
повеселило :)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 08:01

На рахунок izibank у вас 2 неточності - пільговий період з 19.04.2021 р. у них складає 62 дні, і останній день розрахунку не 25 число наступного місяця, як зазначено у вас, а останній день наступного місяця.
yarovets
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 17:03

13. "Зелена", А-Банк
А на миниатюре фотка старой "Универсалки".
Зелёная карта выглядит иначе:
Зображення
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 13:29

Sanyok77 щиро дякуємо, виправили.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 13:37

yarovets можливо Ви мали на увазі з 19 березня?
Хочу зазначити, що картки та умови відібрані станом на 15.03.2021 - https://prnt.sc/10zvjtg

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:36

Запилил очередную табличку: Кредитные карты
Ничего интересного, просто для коллекции
mustbe
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