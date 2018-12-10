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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:07

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Странно, что карты WIN Piraeus нет в таблицах, ведь она побьёт большую половину карт с кэшбэком. К тому же у неё (точнее текущем счёте) 6% годовых на остаток. То есть я видел её краткое описание в тексте таблицы. Также в ПУМБе кэшбэк совсем не такой, как у других в том смысле, что он зависит не от своих или кредитных средств, а от кредитной или дебетной карты. Т.е. со своих средств на кредитной карте КБ будет кредитный. Об этом в таблицах нигде не написано. В целом огромное спасибо за таблицы. Как наберу КБ, скину денежку (в начале апреля).
Pete77
 
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