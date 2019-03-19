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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:07

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Странно, что карты WIN Piraeus нет в таблицах, ведь она побьёт большую половину карт с кэшбэком. К тому же у неё (точнее текущем счёте) 6% годовых на остаток. То есть я видел её краткое описание в тексте таблицы. Также в ПУМБе кэшбэк совсем не такой, как у других в том смысле, что он зависит не от своих или кредитных средств, а от кредитной или дебетной карты. Т.е. со своих средств на кредитной карте КБ будет кредитный. Об этом в таблицах нигде не написано. В целом огромное спасибо за таблицы. Как наберу КБ, скину денежку (в начале апреля).
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:56

  Pete77 написав:Странно, что карты WIN Piraeus нет в таблицах, ведь она побьёт большую половину карт с кэшбэком. К тому же у неё (точнее текущем счёте) 6% годовых на остаток. То есть я видел её краткое описание в тексте таблицы. Также в ПУМБе кэшбэк совсем не такой, как у других в том смысле, что он зависит не от своих или кредитных средств, а от кредитной или дебетной карты. Т.е. со своих средств на кредитной карте КБ будет кредитный. Об этом в таблицах нигде не написано. В целом огромное спасибо за таблицы. Как наберу КБ, скину денежку (в начале апреля).


Це дебетова картка, а рейтинг складався саме з кредитних карток з кешбеком
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:58

Редакція порталу FINANCE.UA щиро дякує учасникам телеграм-каналу "Картковий клуб" за зроблені зауваження і підказки!

Ми обов'язково прислухаємося до них і зробимо у квітні ще одне позачергове оновлення цього рейтингу, із внесенням всіх доповнень.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 22:28

Ви пишите, що "Пластик, який видається певній категорії банківських клієнтів – наприклад, тим, хто отримує в банку зарплату – не розглядався." Я 1.12 був особисто у відділенні Райфайзен банк мені там сказали, що картку 2 кешбеки можуть видати тільки тим у кого є зарплата у їх банку. Як це розуміти?
antoninabanderashere
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 11:26

Чому при натисканні "детальніше" по деяких картках, наприклаж Юнекс та ПУМБ, змінюється мова сайту?
l_e_x
 
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  #<1 ... 5678
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