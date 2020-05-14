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Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 17 жов, 2024 08:37
Ірина_ Райффайзен Банк можна назад повернути. Карти видають не тільки зарплатникам, та програму кешбека вони оновили.
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Arbitr
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Додано: Пон 21 жов, 2024 11:55
Arbitr написав:Ірина_
Райффайзен Банк можна назад повернути. Карти видають не тільки зарплатникам, та програму кешбека вони оновили.
Доброго дня!
Можна більш докладно?
Наскільки мені відомо, наразі просто прийти у відділення Райфу і замовити кредитку не можна. Треба, щоб надійшла пропозиція від банку. Тобто як такої вільної видачи кредиток все ж немає. Чи щось змінилось?
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ShtormK
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:13
ShtormK десь протягом року як став клієнтом Райфу та розмістив в ньому депозит, отримав пропозицію відкрити кредитну карту, КЛ 30к. Зарплатний проєкт в іншому банку.
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Arbitr
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