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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:26
swan forever написав: Vorlon написав: Stringer написав:
Конвертация по курсу банка в момент трансакции - только у привата мони и таса
Ну и Конкорд ещё. И Акцент наверное же?
У привата кешбека нема; Моня в июне на машину не дал; ТАСя разве считает напрмую гривну к злотому-кроне-форинту-куне?
Остаётся покупать максимкой шоколадку на АЗС перед тем, как залить бак бенза?
Именно - вам клиентаж про это и написал
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Додано: Нед 16 чер, 2019 09:06
Мне показалось или альфа таки вернула курс по картам = курс покупки валюты в отделении?
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:50
В Исландии, на всякий случай, платёжную карту в какой валюте лучше взять: EUR или USD?
А так скорее рассчитываю больше на гривневые платёжные карты.
Кстати, картам какой платёжной системе отдать предпочтение при оплате в Исландии?
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MASolomko
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:00
MASolomko написав:
В Исландии, на всякий случай, платёжную карту в какой валюте лучше взять: EUR или USD?
А так скорее рассчитываю больше на гривневые платёжные карты.
Кстати, картам какой платёжной системе отдать предпочтение при оплате в Исландии?
З наших карт користувався моно,курс показувало моментально. По любому краще гривневою картою,яка має прямий обмінний курс. З валютних не скажу,там по любому буде конвертація з крони.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:08
MASolomko написав:
В Исландии, на всякий случай, платёжную карту в какой валюте лучше взять: EUR или USD?
А так скорее рассчитываю больше на гривневые платёжные карты.
Кстати, картам какой платёжной системе отдать предпочтение при оплате в Исландии?
Конечно usd, если не хотите тройной конвертации евро-гривна-доллар-крона.
У мастера курс доллара к кроне будет получше визы
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:44
Stringer написав:
Конечно usd, если не хотите тройной конвертации евро-гривна-доллар-крона.
А гривна тут каким боком?
И где можно найти информацию в какой стране через какую валюту идёт конвертация?
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MASolomko
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:59
MASolomko написав: Stringer написав:
Конечно usd, если не хотите тройной конвертации евро-гривна-доллар-крона.
А гривна тут каким боком?
И где можно найти информацию в какой стране через какую валюту идёт конвертация?
Банк эмитент выкупит у вас евро по своему курсу, потом за эти гривны продаст вам доллар, для того чтобы мпс конвертировала его в крону - иногда потери достигают 15-20 %
Страна не важна, важна мпс и ваш банк эмитент. Виза конвертирует все, кроме евро, через доллар. Мастеркард конвертирует все, кроме евро, через доллар, но по желанию банка эмитента карт может конвертировать и через евро. В Украине очень редкое явление конвертация через евро, монобанк попробовал - отказался, я слышал, что вроде как в пумбе есть какие то карты, у которых конвертация идёт через евро, но это не точно
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:58
Stringer написав:
Страна не важна, важна мпс и ваш банк эмитент.
В планах использовать платёжную карту ПриватБанка Уни-GOLD (в наличии есть карты Visa, Mastercard Credit) и monobank Mastercard Debit.
Stringer написав:
Банк эмитент выкупит у вас евро по своему курсу, потом за эти гривны продаст вам доллар, для того чтобы мпс конвертировала его в крону - иногда потери достигают 15-20 %
У Привата и monobank обмен USD-EUR и обратно идёт по кросс-курсу на прямую без обмена в грн?
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MASolomko
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:10
MASolomko написав: Stringer написав:
Страна не важна, важна мпс и ваш банк эмитент.
В планах использовать платёжную карту ПриватБанка Уни-GOLD (в наличии есть карты Visa, Mastercard Credit) и monobank Mastercard Debit.
Stringer написав:
Банк эмитент выкупит у вас евро по своему курсу, потом за эти гривны продаст вам доллар, для того чтобы мпс конвертировала его в крону - иногда потери достигают 15-20 %
У Привата и monobank обмен USD-EUR и обратно идёт по кросс-курсу на прямую без обмена в грн?
Не знаю, возможно и так, а зачем вам рисковать и допускать даже теоретическую возможность потерь на крос-курсе?
Берите все мастера, визу можете оставить дома
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