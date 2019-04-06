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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:26

  swan forever написав:
  Vorlon написав:
  Stringer написав:Конвертация по курсу банка в момент трансакции - только у привата мони и таса

Ну и Конкорд ещё. И Акцент наверное же?

У привата кешбека нема; Моня в июне на машину не дал; ТАСя разве считает напрмую гривну к злотому-кроне-форинту-куне?
Остаётся покупать максимкой шоколадку на АЗС перед тем, как залить бак бенза?

Именно - вам клиентаж про это и написал
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 09:06

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

Мне показалось или альфа таки вернула курс по картам = курс покупки валюты в отделении?
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:50

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

В Исландии, на всякий случай, платёжную карту в какой валюте лучше взять: EUR или USD?

А так скорее рассчитываю больше на гривневые платёжные карты.
Кстати, картам какой платёжной системе отдать предпочтение при оплате в Исландии?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:00

  MASolomko написав:В Исландии, на всякий случай, платёжную карту в какой валюте лучше взять: EUR или USD?

А так скорее рассчитываю больше на гривневые платёжные карты.
Кстати, картам какой платёжной системе отдать предпочтение при оплате в Исландии?


З наших карт користувався моно,курс показувало моментально. По любому краще гривневою картою,яка має прямий обмінний курс. З валютних не скажу,там по любому буде конвертація з крони.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:08

  MASolomko написав:В Исландии, на всякий случай, платёжную карту в какой валюте лучше взять: EUR или USD?

А так скорее рассчитываю больше на гривневые платёжные карты.
Кстати, картам какой платёжной системе отдать предпочтение при оплате в Исландии?

Конечно usd, если не хотите тройной конвертации евро-гривна-доллар-крона.
У мастера курс доллара к кроне будет получше визы
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:44

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

  Stringer написав:Конечно usd, если не хотите тройной конвертации евро-гривна-доллар-крона.
А гривна тут каким боком?

И где можно найти информацию в какой стране через какую валюту идёт конвертация?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:59

  MASolomko написав:
  Stringer написав:Конечно usd, если не хотите тройной конвертации евро-гривна-доллар-крона.
А гривна тут каким боком?

И где можно найти информацию в какой стране через какую валюту идёт конвертация?

Банк эмитент выкупит у вас евро по своему курсу, потом за эти гривны продаст вам доллар, для того чтобы мпс конвертировала его в крону - иногда потери достигают 15-20 %
Страна не важна, важна мпс и ваш банк эмитент. Виза конвертирует все, кроме евро, через доллар. Мастеркард конвертирует все, кроме евро, через доллар, но по желанию банка эмитента карт может конвертировать и через евро. В Украине очень редкое явление конвертация через евро, монобанк попробовал - отказался, я слышал, что вроде как в пумбе есть какие то карты, у которых конвертация идёт через евро, но это не точно
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:58

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

  Stringer написав:Страна не важна, важна мпс и ваш банк эмитент.
В планах использовать платёжную карту ПриватБанка Уни-GOLD (в наличии есть карты Visa, Mastercard Credit) и monobank Mastercard Debit.

  Stringer написав:Банк эмитент выкупит у вас евро по своему курсу, потом за эти гривны продаст вам доллар, для того чтобы мпс конвертировала его в крону - иногда потери достигают 15-20 %
У Привата и monobank обмен USD-EUR и обратно идёт по кросс-курсу на прямую без обмена в грн?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:10

  MASolomko написав:
  Stringer написав:Страна не важна, важна мпс и ваш банк эмитент.
В планах использовать платёжную карту ПриватБанка Уни-GOLD (в наличии есть карты Visa, Mastercard Credit) и monobank Mastercard Debit.

  Stringer написав:Банк эмитент выкупит у вас евро по своему курсу, потом за эти гривны продаст вам доллар, для того чтобы мпс конвертировала его в крону - иногда потери достигают 15-20 %
У Привата и monobank обмен USD-EUR и обратно идёт по кросс-курсу на прямую без обмена в грн?

Не знаю, возможно и так, а зачем вам рисковать и допускать даже теоретическую возможность потерь на крос-курсе?
Берите все мастера, визу можете оставить дома
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