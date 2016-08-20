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Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:53
В видео вы найдете ответы на следующие вопросы:
1. Что будет с курсом после инаугурации президента?
2.Что будет с экономикой при новом президенте?
3. Что будет с курсом в мае?
С ув.
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